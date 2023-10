Dusan Tadic opgelucht: 'Niet gemakkelijk als er een mes op je keel zit'

is maar wat opgelucht dat Servië dinsdagavond wist af te rekenen met Montenegro (3-1). Dankzij deze driepunter staan de Serviërs met één been op het EK van 2024. De oud-aanvoerder van Ajax had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel op de cruciale overwinning.

Bij een nederlaag zou Montenegro namelijk over Servië heen zijn gewipt in Groep G. Datzelfde Montenegro had dan nog één wedstrijd tegoed, waardoor Servië een grote kans maakte om het EK mis te lopen. “Deze wedstrijd liet zien dat we eenheid zijn. Het is niet gemakkelijk om te spelen als er een mes op je keel zit”, reageerde Tadic tegenover Danas.

Artikel gaat verder onder video

De Serviërs wonnen uiteindelijk met 3-1 van Montenegro. Tadic gaf de assist op de 2-1 van Aleksandar Mitrovic en zorgde zelf voor het slotstuk. “Ik wil het hele team prijzen. Ze hebben de situaties goed voor ons voorbereid. Bij het tweede doelpunt speelde Sergej (Milinkovic-Savic, red.) goed voor mij, daarna speelde ik hem goed door op ‘Mitro’. Het team liet zien dat het karakter heeft”, gaat Tadic verder.

De oud-Ajacied werd na afloop gehuldigd voor het bereiken van de honderd interlands voor Servië. “Ik moet het publiek en de journalisten bedanken, ze hebben allemaal het moment herkend om dit team te steunen. Er was ook leuke, positieve kritiek, niet zoals vroeger, toen wij misschien de oorzaak waren. Wij hebben voor de zoveelste keer laten zien dat wij Serviërs de sterkste zijn als we verenigd zijn”, sprak de routinier.