Tadic staat na dikke zege op FC Twente ook stil bij Ajax

Dusan Tadic (35) houdt warme gevoelens over aan zijn periode bij Ajax. De captain blikte na de zege van Fenerbahce op FC Twente (5-1) terug op zijn periode in Amsterdam, waar hij deze zomer plotseling vertrok.

“Ajax blijft een van de beste clubs in Europa, maar is er veel gebeurd. Ze hebben tijd nodig om te bouwen. Maar het is moeilijk om tijd te krijgen bij Ajax”, vertelde Tadic, die wel hoopt dat de beleidsbepalers in de Johan Cruijff Arena de tijd krijgen en succes gaan hebben. “I cross my fingers", hoopt hij op een goede afloop voor de Amsterdammers.

Na vijf jaar Amsterdam is het voor Tadic wel even omschakelen in Istanbul. “Of ik Ajax mis? Natuurlijk. Ajax is een deel van mijn leven en ik houd Ajax voor altijd in mijn hart.” Als de verslaggever de uitslag van Ajax bij Ludogorets laat zien (1-4), verschijnt er een glimlach op het gezicht van de Serviër. “Nice. Ik had het verwacht, maar garanties heb je niet in het voetbal. Als Ajax wint, ben ik blij.”

“Het is moeilijk om Ajax met Fenerbahce te vergelijken”, vervolgt Tadic. “Ik heb vijf jaar bij Ajax gezeten, dan is het moeilijk te vergelijken. Het zijn beide geweldige clubs en ik heb het hier naar mijn zin. De mentaliteit in Turkije is vergelijkbaar met die in Servië”, aldus de captain van Fenerbahce. “De fans zijn ook ongelofelijk. De stad is geweldig. Ik ben blij om hier te zijn.”

Ook werd Tadic gevraagd naar FC Twente, waar hij eveneens een verleden heeft. “Daarom juichte ik niet na mijn doelpunt, zeker niet. FC Twente is een van de clubs waar ik heb gespeeld en heb daar mooie jaren gehad. Ook dat zal altijd onderdeel blijven van mij.” Met Fenerbahce won hij met 5-1 van de Tukkers, mede door een penalty van Tadic.