Dusan Tadic voorspelt uitslag van Ajax - Ludogorets compleet verkeerd

Dusan Tadic is blij met de tweede overwinning van Fenerbahçe op FC Twente. Na de 5-1 zege in Istanbul werd het donderdagavond 0-1 in Enschede. Tadic gaat zodoende de groepsfase van de Conference League in met Fenerbahçe.

"Wij wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden", zegt hij tegen Veronica. "Wij gingen voor het resultaat. We wilden het afmaken en dat hebben we professioneel gedaan. Ik heb heel veel respect voor Twente, dat goed speelde. Ze missen soms wat individuele kwaliteit, maar de structuur en de bewegingen waren goed."

Tadic stond Veronica te woord toen Ajax nog tegen Ludogorets aan het spelen was. Tadic wist niet precies hoe laat de wedstrijd begon. "Ja, 21.00 uur hè? (20.00 uur, red.)." Ook voorspelde hij de uitslag compleet verkeerd. "Die wedstrijd is voor Ajax", lachte Tadic, die ongetwijfeld verrast was toen hij zag dat Ludogorets met 0-1 had gewonnen.

Bekijk het interview met Tadic in onderstaande video.