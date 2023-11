Union Berlin zet 'succesvolste coach in clubgeschiedenis' na dramatische serie op straat

Urs Fischer is niet langer de trainer van Union Berlin, de club van de Nederlandse spelers en . De 57-jarige oefenmeester leidde de club van het tweede niveau naar de Champions League, maar een dramatische serie in binnen- en buitenland wordt de Zwitser nu fataal.

Afgelopen seizoen beleefde Fischer zijn absolute hoogtepunt in zijn vijf seizoenen die hij in Berlijn werkzaam was. In de Europa League schakelden de hoofdstedelingen Ajax uit in de tussenronde om uiteindelijk in de achtste finales te struikelen over het Belgische Union Sint-Gillis, maar vooral in de Bundesliga maakte Union Berlin indruk met het behalen van de vierde plaats op de eindrangschikking. Daarmee kwalificeerde de club zich voor het eerst in de geschiedenis voor de Champions League; in het miljardenbal werd Union dit seizoen in de groepsfase gekoppeld aan Real Madrid, Napoli en Sporting Braga.

Artikel gaat verder onder video

Na vier wedstrijden verzamelde Union echter nog maar één enkel puntje, door vorige week in Italië de regerend landskampioen Napoli op 1-1 te houden. De problemen stapelen zich echter vooral op in de nationale competitie: na elf gespeelde wedstrijden staat de club met slechts zes punten troosteloos onderaan in de Bundesliga. De laatste zege dateert alweer van eind augustus (!), sindsdien verloor Union Berlin liefst negen competitiewedstrijden op rij wacht de club in alle competities zelfs al veertien duels op de eerste zege.

In een officiële verklaring meldt Union dat voorzitter Dirk Zingler en Fischer maandagmiddag tot het 'gezamenlijke besluit' zijn gekomen dat de trainer de club per direct verlaat. De club is vooral lovend over alles dat de Zwitser in Berlijn heeft bereikt; hij leidde de club vanaf het tweede niveau immers naar kwalificatie voor achtereenvolgens de Conference League, de Europa League én de Champions League. "Dit betekent dat Urs Fischer de geschiedenis van Union in zal gaan als de meest succesvolle trainer tot nu toe", schrijft de club. Behalve Fischer vertrekt ook assistent Markus Hoffmann. Hun taken worden voorlopig overgenomen door Marco Grote, de trainer van de Onder-19 van de club, die zal worden geassisteerd door assistent Marie-Louise Eta.