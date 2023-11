Valentijn Driessen heel kritisch op Oranje: 'Als dát de voorbode is van...'

Het Nederlands elftal heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de het Europees kampioenschap van de komende zomer. Toch was de stemming na de moeizame 1-0 overwinning op Ierland verre van optimaal. Er was veel kritiek op het spel dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman liet zien en dat was al vaker het geval in de afgelopen maanden, constateert Valentijn Driessen.

“Na de slechte groepsstart gooide Koeman zijn favoriete 4-3-3-systeem overboord en adopteerde voor het derde duel tegen Griekenland het favoriete 5-3-2-systeem van zijn voorganger Louis van Gaal. Als excuus geldt dan altijd dat zo’n formatie niet per definitie defensief is, maar juist extra offensief kan uitpakken. Daar bleek bij het Oranje van Koeman niets van”, schrijft hij in zijn column. “Hoewel hij foutloze resultaten boekte. In Dublin ontsnapten de Nederlanders trouwens aan een blamage na een tactische omzetting van 5-3-2 naar 4-3-3 in de rust.”

En dus moet er volgens hem duidelijk beterschap worden getoond om een rol van betekenis te gaan spelen komend jaar in Duitsland. “Afgaande op de wedstrijd tegen Ierland hebben Koeman en zijn internationals niet bepaald hun kandidatuur gesteld als opvolger van Italië als nieuwe kampioen van Europa. Niet alleen vanwege de minimale overwinning; het spel sprak zoals in de hele kwalificatie niet tot de verbeelding. In plaats van op de banken te staan, viel vooral gegeeuw te horen van de fans op de tribune.”

Driessen refereert opnieuw aan het systeem en brengt het vorige eindtoernooi van Nederland in herinnering. “Als het Louis van Gaal 2.0 voetbal van Koeman de voorbode is wat de fans van het Nederlands elftal te wachten staat in de zomer van 2024, dan gaat het net als in Qatar een hele lange zit worden. En zal niemand zich, evenals na het WK-avontuur nog maar iets herinneren van een zouteloos Oranje dat in de kwartfinales uitgeschakeld gaat worden.”