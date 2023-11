Van der Gijp deelt heerlijke anekdote in Vandaag Inside: 'Kreeg achtduizend glazen bier over me heen'

René van der Gijp heeft in de uitzending van Vandaag Inside van dinsdag een heerlijke anekdote over zijn bezoek aan het Brabantse dorp Budel uit de doeken gedaan. In zijn tijd als PSV-speler mocht hij in dat dorp, dat dankzij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen ineens in het nieuws kwam, een nieuwe plaat van de Band zonder Banaan in ontvangst nemen en hield het daarbij niet droog.

In het BNN-VARA-programma Khalid & Sophie werd maandag een filmpje vertoond waarin een verslaggever inwoners van Budel interviewde over de overlast die zij ervaren van een asielzoekerscentrum. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas was eveneens in de talkshow aanwezig en trok daarna fel van leer: "Ik vind het serieus verschrikkelijk dat jullie dat op deze manier laten zien. Jullie zijn nog nooit in Budel geweest, jullie hebben geen idee. Ik ben meerdere keren in Budel geweest, die mensen hebben daar gigantische overlast van overlastgevende asielzoekers. Niet van allemaal, maar dat zeggen ze ook niet. Jullie maken er een karikatuur van en jullie lachen deze man uit, maar ik zou zeggen, ga eens weekje naar Budel", sprak de politica klare taal.

Van der Gijp is dus wél een keer in Budel geweest. De oud-voetballer reisde in zijn PSV-periode (hij speelde van 1984 tot 1987 in Eindhoven) af naar het dorp om het eerste exemplaar van een nieuwe plaat van de Band zonder Banaan in ontvangst te nemen. Daarbij hield hij het niet droog: "Ik kreeg achtduizend glazen bier over me heen, ik ben nog nooit zó nat geweest, ik zweer het je."