Van Hanegem walgt van Ajax-aandacht: 'Wat een zielige mensen zijn het ook'

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over alle aandacht die Ajax krijgt. De Amsterdammers boekten donderdagavond tegen FC Volendam hun eerste competitiezege sinds 12 augustus en zijn daardoor niet langer hekkensluiter in de Eredivisie, maar Van Hanegem vindt het veel te overdreven hoe er nu weer over hen wordt gepraat.

Van harte ging het weliswaar niet, maar Ajax versloeg donderdagavond FC Volendam en verliet zodoende de laatste plaats. Daar was de recordkampioen afgelopen zondag na de nederlaag tegen PSV komen te staan. De Amsterdammers waren er uiteraard alles aan gelegen zo snel mogelijk van de laatste plaats af te komen en dat lukte in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Dankzij de overwinning hebben ze het linkerrijtje zelfs weer in zicht. In Amsterdam en omgeving heerst er naast opluchting ook vooral optimisme en ook op televisie was men te spreken over het optreden van de ploeg van trainer John van ’t Schip.

Van Hanegem doet er echter niet aan mee. Het clubicoon van Feyenoord stoort zich zelfs aan de manier waarop er over Ajax wordt gesproken. “Dat is elke keer dat rare gezanik van die mensen allemaal. Waarom zouden zij als ze tegen FC Volendam spelen… In al die jaren hebben ze toch ook niet met 10-0 of 15-0 gewonnen tegen dat soort ploegen? Dat gebeurt weleens, maar je kan ook weleens gelijkspelen ofzo. En nu hoor je dat Ajax het weer een beetje zou hebben… Wat een zielige mensen zijn het ook”, zegt Van Hanegem in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad. Van Hanegem zag Ajax tegen FC Volendam weliswaar beter voor de dag komen dan de afgelopen weken, maar zó slecht vond hij het ook weer niet onder Maurice Steijn. “Donderdag was het ook niet dat ik dacht: zó, dat is weer Ajax.”

Van Hanegem is duidelijk gefrustreerd over de manier waarop Ajax wordt behandeld. “Ik weet het bij god nog niet. Ik vind het zó stom geklets. Als je dan al die mensen hoort opeens en ook op alle zenders hoor je iedereen over Ajax. Voor de wedstrijd ook al. Dan denk ik: beginnen we weer. Dat is gewoon wat voor de split heeft gezorgd tussen de twee grote ploegen”, doelt Van Hanegem op de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. “Je mag voor die of die club zijn, maar doe gewoon normaal. Niet meteen… Dat is op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden. Als ze goed zijn, dan zijn ze goed. Bij Feyenoord precies hetzelfde.” Maar volgens Van Hanegem wordt er te vaak overdreven over Ajax gedaan. “Dat merk je nu toch gewoon weer? Als het dan weer een beetje beter gaat, hoor je opeens al die jaknikkers weer.”