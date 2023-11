Van Praag heeft na herbenoeming bij Ajax direct teleurstellende mededeling

Michael van Praag en Leo van Wijk zijn door de aandeelhouders van Ajax vrijwel unaniem benoemd als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. De voormalig voorzitter van de club had direct na zijn aanstelling een teleurstellende mededeling over de gehoopte eerdere komst van de nieuwe algemeen directeur, Alex Kroes.

Vrijdag stemden de aandeelhouders van de Amsterdammers met overgrote meerderheid in met de herbenoeming van Van Praag en Van Wijk. Eerstgenoemde kreeg 99,98 procent van de stemmen, terwijl de tweede zelfs door 99,99 procent van de aandeelhouders wordt gesteund zo schrijft de NOS. Van Praag wordt met zijn benoeming de opvolger van de (mede door hemzelf naar voren geschoven) Pier Eringa, die in september aankondigde te gaan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Nadat zijn benoeming was bekrachtigd, nam Van Praag het woord en moest hij de aanwezigen meedelen dat Kroes definitief niet eerder dan maart kan beginnen aan zijn klus als algemeen directeur van Ajax. De gesprekken met zijn vorige werkgever AZ, waar hij een concurrentiebeding in zijn contract had staan, leverden definitief niet de gewenste uitkomst op: "We hadden Alex Kroes graag eerder gehad. AZ trok tot mijn grote onbegrip de stekker uit de gesprekken", aldus Van Praag.

Blind en Van Gaal

Naast Van Praag en Van Wijk krijgen ook Louis van Gaal en Danny Blind een rol binnen de RvC van Ajax. Van Gaal is inmiddels begonnen aan de taak om de commissarissen op voetbaltechnisch gebied van advies te voorzien. Hij lijkt daarbij invloed uit te oefenen op het personeelsbeleid: de interesse in Marijn Beuker voor de functie van directeur voetbalzaken, zou uit de koker van Van Gaal komen. De twee werkten eerder succesvol samen bij AZ. Ook Blind lijkt op korte termijn toe te gaan treden tot de RvC: volgens de NOS gaat dat in december gebeuren.