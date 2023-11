Vandaag Inside in één adem genoemd met Nieuwsuur: 'Bij VI kunnen ze er ook wat van'

Caroline van der Plas had een zware avond op bezoek bij Vandaag Inside. De voorvrouw van de BBB was woensdagavond te gast in de talkshows, maar het werd haar niet gemakkelijk gemaakt.

“Bij Nieuwsuur hebben ze de naam dat ze politici het vuur aan de schenen leggen, maar bij VI kunnen ze er ook wat van”, schreef De Jong in haar column in het Algemeen Dagblad “Al grijpen ze daar liever naar een iets andere tactiek dan Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars: die van de meedogenloze spot.”

Als voorbeeld noemt ze Bas Nijhuis, die met een laptop aan de bar zat. “Dat op zichzelf was al een uiterst vreemd gezicht. Moesten er wat wedstrijdfragmenten worden teruggekeken en deden de schermen in de studio het niet? Nee, het was een verwijzing naar het recente interview in De Telegraaf waarin de journalisten fijntjes hadden opgeschreven hoe Caroline haar trouwe secondant Henk Vermeer vroeg om bepaalde gegevens voor haar te googelen. De mannen wilden maar zeggen: als ze woensdagavond aan tafel bij VI iets niet wist, kon ze dat nu mooi aan Bas vragen.”

De Jong kwam met nog een aantal voorbeelden waaruit bleek dat Van der Plas het niet makkelijk had in Vandaag Inside. “Het was een avondje hard werken voor Caroline, die dan ook minder bravoure uitstraalde dan anders. En dan moet Nieuwsuur nog komen. Benieuwd of ze daar ook met rozen durft aan te komen”, aldus De Jong.