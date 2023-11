Verbeek: 'Als ik er niet geweest was, had hij niet meer geleefd'

Voormalig trainer Gertjan Verbeek vertelt in gesprek met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin openhartig over zijn band met Orlando Smeekes. Meer dan 25 jaar geleden bekommerde de Fries zich als enige om het talent dat het op dat moment moeilijk had in de jeugdopleiding van sc Heerenveen. "Als ik er niet was geweest, had hij niet meer geleefd", denkt Verbeek zelfs.

Verbeek was zelf begin dertig toen Smeekes weggestuurd dreigde te worden bij de Friese club. Dat trok de oefenmeester, die de speler eerder twee jaar onder zijn hoede had in de jeugd, zich persoonlijk aan. "Bij Heerenveen zeiden ze: zo kan het niet doorgaan, dat komt niet goed. Dat zag ik ook wel in", zegt Verbeek in een uitgebreid interview met Boualin. Omdat er geen geschikt tehuis voor de aanvaller kon worden gevonden, besloot Verbeek 'als vrijgezelle man van 31, 32' om hem in huis te nemen. Uiteindelijk zou Smeekes van zijn veertiende tot zijn achttiende onder een dak leven met de latere hoofdtrainer van onder meer Heerenveen, Feyenoord en AZ.

Smeekes kende een moeilijke start van zijn leven, zijn moeder was een drugsverslaafde prostituee. Verbeek: "Hij is als drugsbaby geboren en heeft moeten afkicken toen hij geboren werd." Met behulp van Verbeek lukte het de inmiddels 41-jarige geboren Amsterdammer om toch een profcarrière op te bouwen, die hem langs clubs als FC Volendam, Go Ahead Eagles en Duitse verenigingen als Stuttgarter Kickers en Carl Zeiss Jena zou leiden. De band tussen de trainer en zijn voormalige protégé is daarom nog altijd onverminderd hecht: "Hij ziet mij nog altijd als papa, zijn kinderen noemen mij opa", zegt Verbeek.

Op de vraag hoe het Smeekes zou zijn vergaan als Verbeek zich niet om hem had bekommerd, geeft laatstgenoemde een duidelijk antwoord: "Dan had hij niet meer geleefd." Overigens vindt hij dat geen reden om zichzelf op de borst te kloppen. "Je bent er om elkaar te helpen", klinkt het met de aan Friesland toegeschreven nuchterheid. "Ik mag me graag bekommeren om mensen, ben volgens mij wel een zorgzaam type en geïnteresseerd in mensen.

Bekijk het gedeelte van het interview waarin Verbeek het over Smeekes heeft hieronder of op het YouTube-kanaal van FCUpdate.