Verweij meldt einde aan 'compleet onwerkbare situatie' bij Ajax: 'Ze kunnen weer door één deur'

Volgens clubwatcher Mike Verweij is de vrede hersteld op de scoutingsafdeling van Ajax. De afgelopen tijd was daar sprake van een 'compleet onwerkbare situatie' waarbij twee scouts niet eens met elkaar in een ruimte wilden verblijven en vergaderingen dus niet voltallig konden worden gehouden.

Het gaat om scouts Hans van der Zee en Michel Doesburg die elkaar niet zouden kunnen luchten of zien, zo kwam in september naar buiten. Inmiddels heeft Kelvin de Lang, het hoofd scouting dat afgelopen zomer overkwam van Manchester City, ervoor gezorgd dat de hele afdeling weer 'met elkaar door één deur' kan, zo meldt Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf.

Is De Lang er dan in geslaagd om ervoor te zorgen dat Van der Zee en Doesburg hun onderlinge strijdbijl begraven hebben? Nee, dat niet: "Doesburg gaat weg bij Ajax, die heeft een overeenkomst gesloten, een vertrekregeling getroffen", vertelt Verweij. "Waarmee niet gezegd is dat hij alle ellende veroorzaakt heeft in de scouting", houdt hij in het midden wie als 'schuldige' voor de ontstane situatie kan worden aangewezen.

Toch wordt er nu weer harmonieus gewerkt op de afdeling die ervoor moet zorgen dat de juiste spelers worden gevonden en beoordeeld: "Het is nu zo: het loopt weer, er zijn weer vergaderingen waar iedereen bij aanwezig is", legt Verweij uit. "Er is een goede regionale verdeling gemaakt. Iedereen is weer blij bij de scouting, dus wat dat betreft: credits voor Kelvin de Lang", besluit de clubwatcher.