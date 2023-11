Verweij verrast Driessen: 'Als je hem ziet spelen, kan hij best een nuttige speler zijn voor het EK'

Mike Verweij vindt dat een kans verdient in het Nederlands elftal. De clubwatcher van Ajax denkt dat de middenvelder van PSV een belangrijke waarde kan zijn in het elftal van bondscoach Ronald Koeman op het EK, zo vertelt hij bij Kick-off van De Telegraaf.

“Als je Til ziet, dan denk ik dat het op een EK best wel een nuttige speler kan zijn om mee te nemen”, begint Verweij. Til was afgelopen weekend opnieuw trefzeker voor PSV in het duel met PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en drie assists bij de nog foutloze koploper van de Eredivisie.

“Hij heeft veel loopvermogen, alleen het meevoetballen valt bij hem tegen. Maar volgend jaar in maart zal alles wat meer duidelijk worden”, vult Valentijn Driessen zijn collega aan. De chef voetbal van De Telegraaf is het overigens niet eens met Verweij en vindt dat Til te kort komt voor een plekje bij de nationale ploeg. “Ik kies meer voor de voetballers dan voor de lopers”, beargumenteert Driessen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Til wordt opgeroepen voor Oranje. De middenvelder maakte in 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder, op dat moment speler van AZ, kwam in de 78e minuut in het veld voor Kenny Tete tegen Portugal (oefeninterland). Later kwam hij nog viermaal uit voor Oranje, waarin hij één keer wist te scoren.