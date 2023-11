Verweij verwacht binnenkort ‘ronkend persbericht’ bij Ajax: ‘Iedereen binnen de club is al bang...’

Mike Verweij verwacht dat er geen uitkomsten gaan komen uit de onderzoeken naar Sven Mislintat. Accountants- en adviesbureau KPMG doet momenteel uitgebreid onderzoek naar de transfers die de inmiddels ontslagen technisch directeur van Ajax deed. Verweij stelt dat ‘iedereen binnen Ajax al bang is voor de uitkomst’.

Ajax maakte eind september bekend dat KPMG, samen met advocatenbureau NautaDutilh, gaat onderzoeken of er sprake is van belangenverstrengeling bij alle transfers die afgelopen zomer plaatsvonden in Amsterdam. Een uitspraak van Michael van Praag op de AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van Ajax zorgde voor vraagtekens bij Verweij.

Van Praag stelde dat men nog niet kon oordelen over de aankopen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verzekerde dat de zomeraanwinsten nog gaan leveren. “Van Praag moet oppassen met met zulke opmerkingen. Iedereen binnen Ajax is al bang… KPMG gaat de mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat bij transfers onderzoeken. Niemand verwacht dat daar iets schokkends uitkomt”, stelt Verweij bij Kick-off.

KPMG is volgens de Ajax-clubwatcher ‘niet op zijn taak berekend’. “Er is heel veel informatie bij hen gelegd. Alleen Mislintat was natuurlijk slim genoeg om aan de voorkant niks geks of strafbaars aan belangenverstrengeling te doen. Door dit soort opmerkingen van Van Praag, voedt je wel het gevoel dat er binnenkort een ronkend persbericht komt van Ajax waarin het meldt dat er niks aan het licht is gekomen bij de transfers van Mislintat.”