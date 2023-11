Wilfred Genee en Johan Derksen beginnen uitzending met uiterst droevige mededeling

De uitzending van Vandaag Inside begon vrijdagavond op een droevige manier. Jos Maathof, jarenlang regisseur bij het programma, is vrijdagochtend na een lang ziekbed overleden. Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Hélène Hendriks zagen het al een tijdje de verkeerde kant op gaan met Maathof, maar waren ondanks dat aangeslagen door het uiterst droevige nieuws.

"Het is een dag met dubbele gevoelens deze 17 november", begon Genee vrijdagavond de uitzending van Vandaag Inside op SBS6. "We werden vanochtend wakker met een goed gevoel. De kijkcijfers bij het Debat van Nederland en onze eigen uitzending waren erg goed en daar waren we heel blij. Jos stuurde mij donderdagavond een berichtje en zei dat hij had genoten. Hij zei dat het niet goed ging en vervolgens reageerde hij niet meer op het appje of het op is...", zegt Genee. "En vanochtend hoorden wij dat hij overleden is."

"Ik ken hem heel lang", geeft Derksen aan. "Hij was Haarlem-supporter, daar hadden we er niet zo veel van. Jos was een regisseur die niet irriteerde. Ik heb hem nooit met stemverheffing horen praten. Hij heeft nooit iets onaardigs gezegd. Het was een prettige man in de omgang. Maar het klinkt gek, maar we zagen het aankomen. Verleden week was hij hier voor het laatst en van de oude Jos was niets meer over. We leven natuurlijk mee met zijn vrouw en zijn dochter", besluit De Snor.

"Wat moet hij in onzekerheid hebben geleefd de afgelopen jaren, voegt René van der Gijp er nog aan toe. "Regelmatig appte hij mij: ik ben schoon, ze hebben niets gevonden. Een paar maanden later was het weer mis..". Ook tafelgast Hélène Hendriks is lovend over Maathof: "Hij wilde hier geen afscheid nemen. Hij bleef hier komen en heeft De Oranjezomer geregisseerd. Bovenal is het een lieve man."