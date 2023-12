Ajax-fans krijgen slecht nieuws van Verweij: ‘Dat gaat niet gebeuren’

Ajax kan in de komende winter amper inkomende transfers realiseren. De Amsterdammers willen de A-selectie een impuls geven, maar de financiële situatie laat veel geweld op de transfermarkt niet toe. Mike Verweij weet dat de supporters zich dan ook geen illusies hoeven te maken.

“Alle fans die denken dat er vier, vijf nieuwe spelers komen, die kan ik echt uit de droom helpen. Dat gaat niet gebeuren”, is de harde boodschap van Verweij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf over de plannen van de Amsterdammers op de transfermarkt. Van de 115 miljoen euro die de huidige nummer van de Eredivisie afgelopen jaar investeerden, wordt er intern maar iets meer dan de helft terugverwacht in de komende zomer, als bijna alle spelers mogen vertrekken.

Veel geld om te investeren, is er bij Ajax dan simpelweg niet na de Mislintat-maanden. “Ajax zal moeten huren, met eventueel een optie tot koop”, weet Verweij. Alleen als er veel spelers verkocht kunnen worden, kan er wellicht iets gebeuren, maar gezien de lastige situatie voor veel spelers, is de verwachting dat de meeste spelers pas in de zomer zullen vertrekken.

Voor Georges Mikautadze is wel concrete belangstelling, want zijn vorige club FC Metz zou hem graag terughalen. Omdat de meeste spelers al voor hun vorige club én Ajax hebben gespeeld, mogen ze dit seizoen niet nog voor een derde club spelen en dat maakt een transfer uiterst lastig. Dat gaat om Jakov Medic, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Gastón Ávila, Borna Sosa en Sivert Mannsverk. Het zal derhalve bij één of twee spelers blijven in deze winterstop.