Brobbey begrijpt 'frustratie' bij Berghuis: 'Maar laten we vooral ook niet de oorzaak vergeten'

kan zich de frustratie van na afloop van de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen goed voorstellen. Brobbey kreeg buiten de Grolsch Veste nare opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd, waarna Berghuis het voor zijn teamgenoot opnam en de dader een tik verkocht. De Amsterdammer vindt het belangrijk dat de aanleiding voor Berghuis zijn actie niet wordt vergeten.

Ajax had zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog kunnen verzekeren van de tweede plaats en een ticket voor de voorronde van de Champions League. Dan had de ploeg van toenmalig trainer John Heitinga moeten winnen bij FC Twente en moest PSV verliezen van AZ. Ajax kwam in Enschede weliswaar nog wel op een 0-1 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-1, terwijl PSV won in Alkmaar. Daardoor liep Ajax de tweede plaats mis en eindigde een dramatisch seizoen in ‘stijl’.

Na afloop ging het echter niet over de wedstrijd zelf, maar over een voorval buiten het stadion. Brobbey kreeg nare opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd en Berghuis voelde zich genoodzaakt in te grijpen. Berghuis verkocht de dader een klap, een actie die hem uiteindelijk een schorsing van twee wedstrijden zou opleveren. “Het mag niet. Steven werd ook drie wedstrijden geschorst, maar ik begrijp zijn frustratie”, vertelt Brobbey in gesprek met de NOS. “Het is logisch dat een teamgenoot zo voor je opkomt, maar dit was geen voorbeeld. Maar laten we vooral ook niet de oorzaak vergeten, dit soort dingen moeten gewoon niet meer gebeuren.”

Vier maanden na het voorval na FC Twente - Ajax werd Brobbey na een nieuwe ontmoeting tussen de clubs racistisch bejegend door een 16-jarige jongen. Ook op sociale media gaat het nog te vaak mis. Ajax maakte onlangs in en rondom de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van de gelegenheid gebruik om actie te voeren tegen online haat. Brobbey zelf kreeg na zijn botsing met RKC Waalwijk-doelman Etiënne Vaessen nog van alles over zich heen. “Eerlijk gezegd raakt het me persoonlijk niet echt, omdat ik het kan negeren”, zegt Brobbey. “Maar ik weet dat anderen er veel last van hebben. Ik praat erover met mijn broers en dan maken we het eigenlijk belachelijk. Vroeger had ik mijn meldingen aan staan. Dan werd ik dagelijks uitgescholden. Maar nu staan mijn meldingen uit, dus ze kunnen me niet meer uitschelden.”