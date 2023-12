Brobbey pakt analist aan: ‘Hij kan me niet raken. Hij zegt veel, maar soms ook zo weinig’

werd donderdagmiddag door ESPN uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand in december. De Ajax-spits was deze maand goed voor vier doelpunten en één assist. Ook buiten het veld was er veel te doen rondom de jonge aanvaller, die regelmatig kritiek te voorduren kreeg van verschillende analisten. Van die analyses trekt Brobbey zich weinig aan.

“Ik denk dat er veel over me gesproken werd. Ik krijg niet alles mee, want meestal zijn het mijn broers die me dingen toesturen. Dan moet ik het wel lezen”, begint Brobbey. Vervolgens laat interviewer Hans Kraay junior de naam van Marco van Basten vallen. “Van Marco van Basten die zegt dat je veel verbeterpunten hebt, tot Aad de Mos die vindt dat je de beste van Europa bent”, zegt de ESPN-journalist.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zit er ergens tussenin. Maar op een gegeven moment gaat het wel goedkomen met me. Ik moet gewoon de lijn doorzetten waar ik mee bezig ben”, reageert Brobbey, waarna Kraay junior zich afvraagt welke kritiek iets met de Ajacied doet. “Ik wil niet zeggen dat Van Basten me echt kan raken. Hij zegt zoveel, daar op die stoel bij Ziggo, maar soms ook zo weinig. Maar het is zeker geen koekenbakker! Als je ziet wat hij heeft bereikt”, antwoordt Brobbey.

Brobbey kende, net zoals alles en iedereen bij Ajax, een lastige eerste seizoenshelft. De aanvaller viel met name op wegens een aantal cruciale missers. In december lijkt de 21-jarige spits zijn vorm weer te pakken te hebben. In zestien wedstrijden maakte Brobbey tot dusverre acht doelpunten en gaf hij vier keer de assist. Op Europees toneel scoorde hij drie keer in acht duels.