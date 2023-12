Ajax-supporters zijn onder de indruk en hebben massaal één vraag aan Ajax

Supporters van Ajax zijn onder de indruk van de kerstvideo die de Amsterdamse club heeft gedeeld, maar voornamelijk van de ketting van Ajax die in de video naar voren komt. Op sociale media krijgt de huidige nummer vijf van de Eredivisie dan ook de nodige vragen waar supporters dit product kunnen aanschaffen.

"Iedereen valt een keer. Sommigen harder dan anderen", begint Ajax in de kerstvideo. "Waarom vallen we? Zodat we leren hoe weer moeten opstaan. We weten, ooit zullen we weer vliegen. Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, of zelfs niet de dag erna, maar ooit vliegen we weer naar de zon. En tot die tijd zingen we: voor jou, voor de mooiste club, waar ik zoveel van hou", is er te horen.

Artikel gaat verder onder video

In de video komt een moment naar voren waarop te zien is dat een Ajax-supporter een ketting om heeft, met daarin het oude logo van Ajax afgebeeld. Supporters vragen zich massaal af of deze ketting ook in de verkoop gaat, zo valt te lezen op sociale media: "Waar kan ik deze ketting halen?", vraagt iemand anders zich af, terwijl een ander al is overtuigd van de Ajax-ketting: "Ik moet deze hebben!"