Ajax zorgt voor daverende stunt in Women's Champions League en staat plotseling aan kop

De Ajax Vrouwen hebben woensdagavond voor een prachtige stunt gezorgd. De ploeg van Suzanne Bakker nam het in de vierde speelronde van de Champions League-groepsfase op tegen Bayern München, dat op dat moment koploper was in de poule, maar verraste de Duisters: 1-0.

Onder toeziend oog van zo’n negentienduizend toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA was Ajax de underdog tegen Bayern München. De nummer twee van de Azerion Eredivisie Vrouwen moest het opnemen tegen de groepshoofd, en kwam uitstekend voor de dag. In een eerste helft gaven de Amsterdammers niet veel weg en kwamen ze op slag van rust zelfs op voorsprong via Romée Leuchter.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Bakker bleek in de uitbeurt tegen de Duitsers ook al een geduchte tegenstander te zijn voor Bayern, toen Ajax de stand via Chasity Grant op 1-1 hield. Ook in eigen huis hadden de Amsterdammers weinig te duchten tegen de Duitsers, waardoor een bizarre situatie aanstaande was. Doordat Paris Saint-Germain op een riante voorsprong stond tegen AS Roma, steeg Ajax ineens naar de koppositie in Groep C.

Ajax bleef in de slotfase met hangen en wurgen overeind en voltooide de daverende stunt. Niet alleen favoriet Bayern München werd verslagen, maar ook de koppositie werd in de wacht gesleept. In de volgende Champions League-wedstrijd gaat Ajax op bezoek bij Paris Saint-Germain, dat door de winstpartij tegen Roma met zes punten op plaats twee staat.