Bosz puzzelt bij PSV en komt uit bij deze opstelling voor thuiswedstrijd tegen Arsenal

PSV-trainer Peter Bosz grijpt de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Arsenal zoals verwacht aan om een aantal spelers rust te gunnen en ‘reserves’ aan het werk te zien. Zo hebben Armando Obispo, Patrick van Aanholt, Mauro Júnior, Ricardo Pepi én Yorbe Vertessen allemaal een basisplaats tegen de huidige nummer twee van Engeland.

Dat Bosz er de afgelopen dagen al op hintte dat hij zijn basiself voor de thuiswedstrijd tegen Arsenal op een aantal posities zou gaan wijzigen maakt de basisplaatsen voor vooral Obispo en Mauro Júnior er niet minder verrassend op. Eerstgenoemde maakt dinsdagavond zelfs zijn eerste minuten van het seizoen. Obispo behoorde in de laatste vier wedstrijden al tot de selectie, maar Bosz zag in geen van die duels reden om de verdediger in te brengen. Daar komt tegen Arsenal dus verandering in. Ook Mauro Júnior verschijnt voor het eerst deze jaargang aan de aftrap. De Braziliaan stond maandenlang aan de kant met een knieblessure, maar maakte afgelopen donderdag tegen sc Heerenveen zijn rentree.

Artikel gaat verder onder video

Ook Arsenal begint niet met de sterkste elf. De Noord-Londenaren hebben tot de jaarwisseling nog een druk programma voor de boeg. Mikel Arteta houdt in Eindhoven onder anderen Declan Rice, Martin Ødegaard en Gabriel Jesus op de bank.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Mauro Jr; Saibari, Tillman, Van Aanholt; Bakayoko, Pepi, Vertessen.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; Cédric, Saliba, Gabriel, Kiwior; Elneny, Jorginho, Trossard; Havertz, Nketiah, Nelson.

Arsenal en PSV al zeker van plek in achtste finales

Zowel PSV als Arsenal heeft zich met nog één wedstrijd te gaan al verzekerd van overwintering in de Champions League. Daar zag het er voor de Eindhovenaren in eerste instantie niet naar uit. Ze legden met de Johan Cruijff Schaal al vroeg beslag op hun eerste prijs van het seizoen en kenden weliswaar een geweldige start in de Eredivisie, maar in het miljardenbal ging het lang heel moeizaam. Arsenal was op de eerste speeldag een paar maatjes te groot (4-0) en vervolgens kon PSV ook niet winnen van Sevilla (2-2) en RC Lens (1-1).

Dat maakte de ‘return’ tegen RC Lens in de vierde speelronde al meteen heel belangrijk en zo niet cruciaal voor PSV. Van harte ging het weliswaar niet, maar de formatie van Bosz boekte een 1-0 overwinning en veroverde daardoor de tweede plaats in de groep. De Eindhovenaren konden zich dankzij die zege in de vorige speelronde op bezoek bij Sevilla al verzekeren van overwintering in het miljardenbal. Dan moesten ze zelf winnen en Arsenal RC Lens met een nederlaag naar huis sturen. Het bezoek aan Sevilla leek voor PSV in eerste instantie uit te draaien op een vreselijke avond, maar na een rode kaart voor Lucas Ocampos en een geweldige comeback stapte het alsnog met een 2-3 overwinning van het veld.

Daardoor hoefde Arsenal alleen nog maar te winnen van RC Lens. Dat gebeurde (6-0), waardoor PSV voor het eerst sinds 2016 weer overwinter in de Champions League. In de thuiswedstrijd tegen Arsenal staat sportief niet heel veel meer op het spel, al kan het Nederlandse voetbal een overwinning natuurlijk goed gebruiken. Arsenal zelf zal zich willen revancheren voor de 1-0 nederlaag bij Aston Villa van afgelopen zaterdag. The Gunners gaven zodoende de koppositie uit handen.