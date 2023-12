Carlos Forbs vindt één lichtpuntje in dramatisch jaar van Ajax: 'Dat was echt top, kan niet beter'

Carlos Forbs is onder de indruk van de supporters van Ajax, zo heeft de Portugese aanvaller aangegeven in een interview met Ajax TV. De razendsnelle vleugelaanvaller vindt de supporters van de Amsterdamse club het Ajax van trainer John van 't Schip altijd op een goede manier steunt, ook in slechtere tijden.

"Het was een goed jaar, dat nu bijna klaar is. Ik kan hier veel mooie momenten uithalen", geeft Forbs aan, waarna hij een voorbeeld van een voor hem belangrijke wedstrijd van Ajax noemt: "Mijn doelpunt tegen Olympique Marseille was mijn hoogtepunt van dit jaar. Toen ik scoorde, dat was echt een bizar gevoel", geeft de Portugees toe. De aanvaller kwam bij Ajax binnen in een lastige fase, want het ging niet goed met de Amsterdammers. Daardoor is hij zwaar onder de indruk op welke manier de supporters zich inzetten voor de club.

"Echt top, kan niet beter", zegt de 19-jarige buitenspeler. "Zelfs in de zware tijden", voegt hij er nog aan toe. "Ik had verwacht dat de steun minder zou zijn in slechtere tijden. Maar ze steunen ons altijd", zegt de Ajacied, op wie ook veel kritiek is, tot slot. De aanvaller kwam voor een vast bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro naar Amsterdam, maar die transfersom kan nog verder oplopen. Voorlopig heeft de aanvaller de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken in de Johan Cruijff ArenA.