Daley Blind kiest hoogtepunt van 2023: het was níét de 2-4 overwinning op FC Barcelona

ziet zijn honderdste interland voor het Nederlands elftal als zijn hoogtepunt van 2023. De verdediger beleeft momenteel een droomseizoen bij Girona, met de recente 2-4 zege op FC Barcelona als mooiste moment tot dusver. Toch kiest Blind desgevraagd voor zijn jubileuminterland als hoogtepunt van het jaar.

Blind vierde zijn jubileum in maart, toen hij inviel tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Het was in veel opzichten een avond om snel te vergeten - Oranje verloor met 4-0 – maar voor Blind had de wedstrijd een gouden randje. “Als ik nu terugdenk is mijn hoogtepunt denk ik mijn honderdste interland”, zegt hij in de podcast Football is Life. “Toen ik doorbrak bij Ajax en al die jongens zag vertrekken naar een topclub, was ik in het begin nog geen international. Als ik terugdenk, zag ik mezelf niet als iemand die honderd interlands ging spelen. Daar dacht ik eigenlijk nooit over na.”

“Wat het naar mezelf toe bewijst? Dat ik sinds het moment dat ik erbij kwam, altijd heb gezegd dat er ik alles aan zou doen om dat niveau te blijven behalen”, vervolgt Blind, die inmiddels op 104 interlands staat. “En als ik eenmaal een plek kreeg, probeerde ik die niet meer af te staan. Ik heb me ook zelden afgemeld voor wedstrijden of trainingskampen, omdat ik die plek wilde behouden. En ik was ergens toch altijd bang dat je plek weg zou zijn als iemand het goed zou doen wanneer je hem één keer weg had gegeven.”

Blind denkt dat die drang om op het hoogste niveau te blijven presteren hem heeft geholpen in zijn carrière. Toch duurde het lang voordat hij echt geloofde de grens van honderd interlands te zullen halen. “Op een gegeven moment ga je een beetje rekenen: stel dat ik dit… en als ik dit nog kan vasthouden… dan zou het toch wat zijn als ik die honderd interlands haal. Dan komt het uiteindelijk zover en ben je er tien jaar lang elke interlandperiode bij geweest. Dat geeft wel een heel bijzonder gevoel.”