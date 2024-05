Primeur op RTL7: Oranjespeler op WK 2014 stelt zich beschikbaar als analist

Jeremain Lens stopt na dit seizoen als profvoetballer, zo maakte hij bekend in een interview op RTL7, voorafgaand aan de halve finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. De aanvaller, die op het WK in 2014 actief was namens Oranje, opent direct de deur voor een rol als voetbalanalist.

Lens, tegenwoordig actief op het derde niveau van Frankrijk bij FC Versailles, laat weten dat hij aan het einde van het seizoen een punt zet achter zijn profloopbaan. De voormalig aanvaller van onder meer PSV en AZ geeft aan dat hij steeds meer last krijgt van verschillende blessures.



“Gaan we je hierna in de televisiestudio zien als analist? Is dat een beetje het pad wat je gaat bewandelen?”, krijgt de 34-voudig international de vraag van RTL7-presentator Sam van Royen. “Wie weet hebben ze na vanavond wel gezien dat ik het beheers. Misschien krijg ik na vanavond wat belletjes”, grapt Lens in eerste instantie. “Het zou leuk zijn om vaker betrokken te zijn bij wedstrijden, bijvoorbeeld in de Champions League of Eredivisie. Wie weet”, sluit de voormalig PSV’er af.

Humberto Tan komt na het interview direct met een conclusie: "We hebben twee primeurtjes: Lens stopt met profvoetbal, en hij stelt zich meteen beschikbaar als analist", zegt de presentator van de voorbeschouwing van PSG - Dortmund.

