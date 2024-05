34-voudig Oranje-international kondigt live op televisie afscheid aan: 'Ik heb er vrede mee'

stopt op 36-jarige leeftijd met voetballen. Dat vertelt de voormalig Oranje-international dinsdagavond op RTL7 tijdens de voorbeschouwing op de tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund in de Champions League. Lens is momenteel speler van FC Versailles, waar hij in het bezit is van een aflopend contract. De Amsterdammer droeg in het verleden het shirt van onder meer AZ, PSV, Sunderland en Besiktas.

Lens was actief in de jeugd van Ajax en Almere City, maar beleefde zijn doorbraak als speler van NEC. De Nijmegenaren huurden hem in het seizoen 2006/2007 van AZ, dat hem vervolgens in de zomer van 2010 voor 3,5 miljoen euro verkocht aan PSV. In Nederland kroonde Lens zich eenmaal tot kampioen. Niet als speler van PSV, maar onder leiding van Louis van Gaal bij AZ. Met PSV won Lens wel eenmaal de KNVB Beker. De Eindhovenaren verkochten de aanvaller in de zomer van 2013 voor bijna tien miljoen euro aan Dynamo Kyiv, waarna hij ook nog actief was voor Sunderland, Fenerbahçe, Besiktas, Karagümrük en FC Versailles.

“Ja, ik heb er vrede mee. Ik heb een mooie carrière gehad. Ik heb bij mooie clubs mogen spelen, ik heb een WK kunnen spelen”, vertelt Lens. “Ik ben kampioen geworden in bepaalde landen. Ik kijk met veel plezier terug op mijn carrière, zeker weten. Ik denk dat er wat mooie transfertjes tussen zitten, maar uiteindelijk is een jongensdroom uitgekomen en dat is dat ik een WK heb kunnen spelen”, reageert Lens op de vraag wat het hoogtepunt is uit zijn loopbaan. Volgens Lens zelf zat hij dicht bij een plek in de selectie van Oranje voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika en het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Die eindtoernooien gingen aan zijn neus voorbij, maar in 2014 in Brazilië was hij er dus wel bij en speelde hij mee in alle groepswedstrijden én de kwartfinale tegen Costa Rica.

Lens droeg uiteindelijk 34 keer het shirt van het Nederlands elftal, goed voor acht doelpunten en zeven assists. Zijn laatste interland speelde hij op 9 juni 2017 tegen Luxemburg (5-0). Lens werkte tijdens zijn spelersloopbaan vooral samen met Dick Advocaat. “Ik heb volgens mij bij vijf verschillende clubs met hem gewerkt én bij het Nederlands elftal, dus ook in de kleedkamer werd vaak gezegd dat hij mijn voetbalvader is.” Advocaat en Lens wisten elkaar regelmatig te vinden als een van de twee weer een nieuw avontuur aanging. “Hij ging naar Sparta of FC Utrecht, dat weet ik niet meer zeker, en ik belde hem eigenlijk om hem te feliciteren. Hij nam op en maakte direct de grap dat hij mij niet zou meenemen. Op dat moment was dat ook niet de bedoeling. Maar het is ook wel vice versa geweest dat hij mij belde en dat ik zei: ik kom wel naar waar jij bent”, zo klonk het.

