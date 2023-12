Genee dringt aan, Koevermans noemt de Eredivisie-scheidsrechter waar hij geen fan van is

Danny Koevermans benoemt na enig aandringen van Wilfred Genee, Andy van der Meijde en Wesley Sneijder in Veronica Offside van welke Eredivisie-scheidsrechter hij 'geen fan is'. De oud-spits van onder meer AZ en PSV geeft uiteindelijk toe niet erg gecharmeerd te zijn van de optredens van Joey Kooij.

Enig recht van spreken heeft Koevermans wel. Waar veel van zijn oud-ploeggenoten zich na hun actieve loopbaan op het trainersvak of een carrière als analist stortten, begon de viervoudig international van Oranje aan een avontuur als fluitist. Inmiddels heeft hij de smaak van het scheidsrechtersvak helemaal te pakken: "Ik had hier veel eerder mee moeten beginnen, dan was ik misschien al hogerop gekomen. Al vind ik het nu ook hartstikke leuk hoor, hier leef ik eigenlijk wel voor. Ik hoop ooit richting de tweede of eerste klasse te gaan. En misschien zit er wel een wedstrijd in de vierde divisie in", sprak hij eerder dit jaar zijn ambities uit tegenover het Algemeen Dagblad.

Genee stelt zelfs dat Koevermans 'gewoon mee kan' in de Eredivisie, waarop de 44-jarige oud-spits grijnzend bevestigt: "Zeker, ik ben beter dan sommigen die er nu lopen." Hij is in eerste instantie echter niet van plan man en paard te noemen: "Dat vind ik altijd zo negatief, om te zeggen dat ze er niets van kunnen." Wesley Sneijder denkt dat dat verstandig is: "Dat moet je niet zeggen", maar Andy van der Meijde wil het wél horen: "Ze gaan je toch niet aannemen nu, dus je kan het wel gewoon zeggen", waarop Sneijder om is: "Weet je wat, gooi het maar op tafel." En daar blijkt Koevermans gevoelig voor.

"Ik ben geen fan van Joey Kooij", zegt de voormalig aanvaller. Genee wil weten of dat is omdat Kooij 'geprogrammeerd' is, maar dat geldt volgens Koevermans voor meer van zijn collega's. Wim Kieft vindt de schoonzoon van Frank de Boer 'toch best een aardige scheidsrechter?', maar Genee snapt wel wat Koevermans bedoelt. "Je ziet wel dat hij heel geprogrammeerd is, hij zit niet helemaal vrij in zijn vel." Sneijder denkt met weemoed terug aan zijn eigen tijd als speler, toen er nog persoonlijkheden als Dick Jol en Roelof Luinge met de fluit rondliepen. "Je kon van alles tegen hen zeggen, maar die zeiden ook van alles terug. Ik speelde zelf een keer niet best en zei tegen Luinge: 'Roelof, wat flik je nou?', en hij draaide zich om en zei: 'Nee, jij speelt een lekkere wedstrijd', dat is toch top? Dat kan vandaag de dag toch allemaal niet meer, man?"