Vitesse-taferelen in België: Vlaamse club dreigt failliet te gaan 'als er geen mirakel komt binnen 24 uur'

KV Oostende moet komende vrijdag voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector verschijnen om een licentiedossier af te leveren. De club uit West-Vlaanderen zit zwaar in de financiële problemen, zo valt wel te stellen. Vorig jaar degradeerde de club uit de Jupiler Pro League, en dit jaar had KVO het enorm lastig in de Challenger Pro League (tweede niveau).

De Vlaamse club heeft nog ongeveer 24 uur om een overname voor elkaar te boxen. De beoogde overname van Apex Capital Global is van de baan, waardoor KV Oostende snel een nieuwe eigenaar moet zien te regelen, anders wordt de club waarschijnlijk failliet verklaard. Dat heeft de club op woensdagmiddag zelf naar buiten gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Op de vraag of faillissement een uitkomst is voor Oostende, is het antwoord van Van Oosterwyck zeer stellig. “Het doet me pijn om te zeggen maar ja. Als er geen overname komt, is er geen licentie en zak je naar de amateurklasse. Met deze schuldenberg kan een faillissement dan niet worden afgewend”, aldus de tijdelijk bewindvoerder.

“Ik ben altijd transparant geweest in mijn communicatie en wil dat nu ook zijn. De issues die zich vorige week nog stelden, zijn helaas niet opgelost en onder andere hierdoor is de potentiële overnemer Apex afgehaakt. Zonder overname is er geen mogelijkheid om de licentie te behalen. Tenzij er zich de komende 24 uur nog een mirakeloplossing aanbiedt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.