De mogelijke tegenstanders van PSV in de achtste finale: alleen in groep E en F ligt de strijd nog open

Er staan woensdagavond weliswaar nog acht wedstrijden op het programma, maar wat betreft het vervolg in de Champions League wordt het niet zo spannend meer. PSV zal de verrichtingen desondanks met interesse in de gaten houden. In groep E én F staat immers nog de groepswinst op het spel en dat is ook belangrijk voor de Eindhovenaren, die grotendeels al een beeld hebben van de clubs die ze maandag kunnen loten voor de achtste finales. FCUpdate.nl zet de mogelijke tegenstanders van PSV op een rijtje.

PSV draaide in de Eredivisie al vroeg op volle toeren. Maar zo makkelijk als het ging in de nationale competitie, zo moeilijk had de ploeg van trainer Peter Bosz het in de groepsfase van de Champions League. De eerste drie wedstrijden leverden slechts twee punten op en daardoor stond er flink wat druk op het thuisduel met RC Lens. Dat werd met 1-0 gewonnen en twee weken geleden moest ook Sevilla er na een gedenkwaardige ontsnapping aan geloven, waardoor PSV zich - mede dankzij Arsenal - al op de voorlaatste speeldag verzekerde van overwintering in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

In de laatste groepswedstrijd tegen Arsenal stond er voor PSV niks meer op het spel. Wat betreft de klassering in de groep althans. Arsenal was al zeker van de groepswinst, PSV van de tweede plaats. Met een 1-1 gelijkspel sloten de Eindhovenaren de poulefase goed af en zullen ze ongetwijfeld met veel vertrouwen toewerken naar de achtste finales. Daarin wordt de huidige koploper van de Eredivisie gekoppeld aan één van de acht groepswinnaars. Vijf daarvan zijn al bekend: Bayern München, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City en FC Barcelona. Alleen in groep E en groep F ligt de strijd om de groepswinst nog open.

In groep E - de groep van Feyenoord - gaat het woensdagavond tussen Atlético Madrid en Lazio. De Spanjaarden bezetten op dit moment de koppositie en krijgen op eigen veld bezoek van de Romeinen, die dus een overwinning nodig hebben. In groep F gaat Borussia Dortmund momenteel aan de leiding, maar de voorsprong op Paris Saint-Germain is aan de vooravond van het onderlinge duel in het Signal Iduna Park slechts drie punten. Daar komt bij dat de Fransen de eerste ontmoeting in Parijs met 2-0 wonnen. Kylian Mbappé en consorten kunnen Borussia Dortmund dus nog van de eerste plaats stoten. Duidelijk is dat óf BVB óf PSG de achtste mogelijke tegenstander van PSV wordt.

Mogelijke tegenstanders PSV in achtste finales:

Bayern München

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético Madrid óf Lazio

Manchester City

FC Barcelona

Borussia Dortmund óf Paris Saint-Germain