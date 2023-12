PSV vecht zich terug tegen Arsenal en kan terugkijken op prima groepsfase

PSV heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Arsenal. In een wedstrijd die voor de eindstand in de poule niet meer van belang was miste de ploeg van Peter Bosz in het eerste bedrijf enkele uitstekende mogelijkheden en zorgde aan de andere kant voor de 0-1. Na rust kwam PSV via knap terug tot 1-1, kansen op een overwinning (en daarmee een herhaling van de stunt van vorig seizoen) waren daarna echter niet aan de Eindhovenaren besteed.

Na het bekend worden van het speelschema in groep B hadden ze bij PSV deze laatste groepswedstrijd waarschijnlijk aangemerkt als ‘do or die’. Zeker na de 4-0 oorwassing in Londen en gelijke spelen tegen Sevilla en Lens leek de returnwedstrijd tegen Arsenal een cruciale te worden. Maar PSV deed Europees wat het in de Eredivisie ook deed, namelijk winnen en na de even miraculeuze als spectaculaire winstpartij in Sevilla, waar PSV in de slotfase terugkwam van een 2-0 achterstand en met 2-3 won, waren de Eindhovenaren opeens zeker van overwintering in de Champions League. Arsenal verloor tot dusver alleen de tweede wedstrijd bij Lens en reisde met twaalf punten af naar Eindhoven, wetende dat zij als groepswinnaar ook in het nieuwe jaar van de partij zijn in het kampioenenbal.

Doordat beide ploegen zich al verzekerd hadden van de knock-out fase hadden de trainers Peter Bosz en Mikel Arteta de opstellingen flink door elkaar geschud. Zo verschenen bij PSV ondermeer Olivier Boscagli, Sergino Dest, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Luuk de Jong niet aan de aftrap. Het maakte dat de teams in het begin zoekende waren. Toch kreeg PSV via Patrick van Aanholt een goede kans waarna Ricardo Pepi de rebound via een Engels been overschoot. Yorbe Vertessen had pech met een kopbal tegen de paal. Even later ging een schot van Johan Bakayoko net langs, de voor PSV, verkeerde kant van de paal.

Arsenal, dat afgelopen zondag nog verloor van AZ-opponent Aston Villa en met de twee seizoenen terug aan Feyenoord verhuurde Reiss Nelson in de basis, kon er niet veel tegen overstellen. Pas na een half uur ondernamen The Gunners een doelpoging. Het schot van Mohamed Elneny schampte de buitenkant van de paal. Arsenal had gedurende de eerste helft wel een overwicht qua balbezit, de beste kansen waren zoals gezegd voor de Eindhovenaren. Toch gingen de gasten met een 0-1 voorsprong de rust in doordat Edward Nketiah een gaatje zag in de PSV-afweer en de bal loepzuiver binnenschoot.

PSV kwam na rust al snel langszij. Dit keer was de paal Vertessen beter gezind. De Belg schoot via de binnenkant van het aluminium raak. Met ex-Vitesse huurling Martin Ødegaard verscheen er na een uur spelen nog een oud Eredivisie-speler namens Arsenal binnen de lijnen. Saibari had pech dat zijn inzet via een Engels been en de paal net geen treffer werd. In het laatste deel van de wedstrijd mocht de 18-jarige Isaac Babadi zijn Champions League debuut maken. Bakayoko had zich inmiddels genoeg in de kijker gespeeld en werd naar de kant gehaald. De Engelsen dachten nog op 1-2 te komen toen Jakub Kiwior een vrije trap binnenkopte. De mee springende Gabriel bleek echter buitenspel te staan. Invaller Guus Til kreeg namens PSV nog een beste kans, maar schoot deze hard voorlangs. In de slotseconde behoedde PSV-doelman Walter Benitez zijn ploeg nog voor een nederlaag door een inzet van Leandro Trossard te keren. Zo besloten beide ploegen de groepsfase met een gelijkspel. Aanstaande maandag wordt er geloot voor de knock-out fase en weet PSV wie de volgende opponent is.

Europa League-winnaar vliegt eruit

In de groep van PSV is het doek gevallen voor Sevilla. De houder van de Europa League had een overwinning nodig in Frankrijk om RC Lens nog van de derde plaats in de poule te kunnen stoten, maar slaagde daar niet in. De thuisploeg nam via Przemyslav Frankowski, die een strafschop binnenschoot, na een dik uur de leiding. Sergio Ramos zette beide ploegen tien minuten voor tijd - eveneens vanaf de stip - weer op gelijke hoogte, maar verder zou Sevilla niet komen. Sterker nog, door een goal van Angelo Fulgini diep in blessuretijd wonnen de Fransen met 2-1, waardoor Lens na de winterstop verder mag in het Europa League-toernooi waarin de Andalusiërs hun titel dus niet kunnen gaan verdedigen.