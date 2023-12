Derksen goudeerlijk: 'Ik schaamde me kapot toen ik het hoorde, beetje hypocriet van ons'

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp staan zondag voor de tweede keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar waar hun programma Vandaag Inside elke dag doordeweeks door vele mensen wordt bekeken, is hun show Vandaag Inside Live een stuk minder in trek. Derksen begrijpt wel waarom.

Genee verklapte onlangs dat André van Duin te gast is in Vandaag Inside Live en hoopte ook Louis van Gaal nog te kunnen strikken. De presentator wierp tijdens een live-uitzending van Vandaag Inside een blik in de camera en richtte zich tot de oud-trainer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal. Volgens Genee is Van Gaal van harte welkom en zou het de show ‘afmaken’. Onduidelijk is of Van Gaal gehoor gaat geven aan de uitnodiging van Genee, maar het had in ieder geval veel weg van een laatste redmiddel.

De ticketverkoop voor de show in de Ziggo Dome loopt immers minder dan gehoopt. Waar Genee, Van der Gijp en Derksen vorig jaar nog in een uitverkochte zaal terugblikten op het jaar 2022, is het de vraag of zij er komende zondag wederom in slagen om alle 12.000 stoelen te vullen. “Ik heb me wel kapot geschaamd toen ik hoorde dat sommige kaartjes zeventig euro kostten en dat ze ook te koop stonden op Vakantieveiligen.nl”, reageert Derksen in gesprek met De Telegraaf op het gegeven dat de verkoop niet aan de verwachtingen voldoet.

“Ik voel me net André Hazes”, vervolgt Derksen, die in de lijst met invloedrijkste mediapersonen in Nederland op de derde plaats staat. “Het is dan ineens heel hypocriet van ons dat wij hem hebben beledigd om het feit dat hij Ahoy niet in een keer uitverkocht kreeg, en nu overkomt ons hetzelfde. Ik zou eigenlijk tegen al die mensen die komen willen zeggen: je had beter gewoon een keer bij ons in de studio kunnen zitten, dat is gratis en dan krijg je er nog een kopje koffie bij ook.”