Genee kijkt in de camera en hoopt op speciale gast: 'Je bent van harte welkom'

De maand december is aangebroken en dat betekent niet alleen dat de winterstop steeds dichterbij komt, maar ook de rentree van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen in de Ziggo Dome. Op zondag 10 december staat in de concertzaal Vandaag Inside Live op het programma. Genee hoopt stiekem nog op een wel heel bijzondere gast: Louis van Gaal.

Na het WK in Qatar - waar het Nederlands elftal onder Van Gaals leiding in de kwartfinale strandde tegen Argentinië - was het lang rustig rond zijn persoon. Maar daar kwam de afgelopen maanden verandering in. Van Gaal zorgde eerst voor heel wat commotie met zijn uitspraken over de Argentijnse WK-winst en niet veel later kondigde Ajax zijn ‘terugkeer’ aan. De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München voorziet de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers voetbaltechnisch advies.

Artikel gaat verder onder video

Deze week was Van Gaal echter met heel iets anders bezig dan de recordkampioen er weer bovenop te krijgen. De voormalig bondscoach werd woensdagavond al gespot tijdens het onderonsje tussen de Onder-19 van Sevilla en PSV in de UEFA Youth League en nam een paar uur later plaats in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan voor de ontmoeting tussen de hoofdmachten van beide clubs in de Champions League. PSV boekte een spectaculaire 2-3 zege en dat werd uitgebreid gevierd door onder meer Van Gaal.

“Het was feest daar, hè? Heb je het gezien Johan?”, vroeg Genee donderdagavond in Vandaag Inside aan Derksen. “Er waren heel veel Nederlanders en weet je wie er ook was? Louis! Kijk, daar gaat-ie! Hij zingt op de Engelbewaarder mee hè”, doelt Genee op de hit van Marco Schuitmaker. Laatstgenoemde is op zondag 10 december een van de aanwezigen in de Ziggo Dome om een gastoptreden te verzorgen. Genee hoopt dat Van Gaal, die klaarblijkelijk ook fan is van het nummer van Schuitmaker, ook naar Amsterdam zal komen. “Hij zou het toch fantastisch vinden? Het is bijna een thuiswedstrijd, het is naast de ArenA. Louis, mocht je kijken. Je bent bij deze van harte welkom”, aldus Genee.

Tijdens Vandaag Inside Live bespreken Derksen, Van der Gijp en Genee alle hoogte- en dieptepunten van 2023. “Verwacht scherpe analyses, mooie anekdotes en heel veel grappige momenten. Naast het bekende trio zullen ook verschillende gasten aan tafel aanschuiven. O.a. Danny Vera en Marco Schuitmaker verzorgden de gastoptredens”, leest het. André van Duin is een van de gasten. Volgens Genee is Van Gaal een ‘groot fan’ van de komiek. “Maar met Louis erbij is het gewoon af, toch?”, besloot de presentator.