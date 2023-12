Driessen tipt Ajax na doelpuntenfestijn in Marseille: 'Die is ook hard nodig'

Ajax stevende donderdagavond ondanks de rode kaart voor Steven Berghuis af op een goed resultaat bij Olympique Marseille, maar moest na een doldwaze slotfase alsnog z’n meerdere erkennen in de Fransen. In de vijfde groepswedstrijd in de Europa League werd eens te meer duidelijk dat de Amsterdamse defensie bij vlagen zo lek als een mandje is. Valentijn Driessen is daarom van mening dat Ajax in de winterstop niet alleen op zoek moet gaan naar een verdedigende middenvelder.

De achterhoede was in het afgelopen seizoen al het achilleshieltje bij de recordkampioen en dat is in de huidige jaargang niet anders. Ajax nam in de zomer afscheid van onder anderen Jurriën Timber en Edson Álvarez en moest dan ook op zoek naar nieuwe verdedigers. De Amsterdammers telden meer dan twintig miljoen euro neer voor de komst van Josip Sutalo, die Timber moest doen vergeten. Na een hele lastige start lijkt Sutalo zich steeds meer op z’n gemak te voelen in de Amsterdamse defensie, maar door een blessure ontbrak hij in de eerste twee wedstrijden na de interlandperiode.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Vitesse werd de Kroaat weliswaar niet gemist, maar dat was op bezoek bij Olympique Marseille wel anders. Met Devyne Rensch als vervanger van Sutalo naast Jorrel Hato oogde de achterhoede van Ajax heel kwetsbaar. Ajax-trainer John van ’t Schip had ook voor Jakov Medic kunnen kiezen, maar de landgenoot van Sutalo heeft dit seizoen nog niet bepaald kunnen laten zien dat hij een meerwaarde is. Volgens Driessen moet Ajax dan ook aan de slag in de winterstop. “Van ’t Schip wil in de winterstop graag een verdedigende middenvelder - de naam van Marten de Roon is gevallen - maar een extra centrale verdediger is ook hard nodig”, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf.

“Sutalo ontbrak in Marseille. Als hij of Hato wegvalt, kan Van ’t Schip nauwelijks een fatsoenlijke puzzel leggen achterin om resultaat te boeken”, vervolgt Driessen. “Ajax scoort dan niet één keer meer dan de tegenstander, maar incasseert bijna per definitie één doelpunt meer dan de tegenstander. Zoals in Marseille wat tegelijk het einde van het Europa League-avontuur betekende voor de Amsterdammers.” Had Ajax over twee weken op de laatste speeldag van de groepsfase nog willen strijden om overwintering in de Europa League, had het bezoek aan Marseille drie punten moeten opleveren. De huidige nummer acht van de Eredivisie was hard op weg naar een punt, maar door een enorme fout en de strafschop die daarop werd benut, bleef het uiteindelijk toch me tlege handen achter.