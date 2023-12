Erik ten Hag onder vuur: 'United heeft de verkeerde linkspoot van Ajax gehaald'

Erik ten Hag krijgt ervan langs in de Engelse media na de 2-0 nederlaag van Manchester United tegen West Ham United. De druk op de Nederlandse trainer wordt nog maar eens verder opgevoerd.

"Manchester United blijft onder Erik ten Hag records breken. Helaas zijn dit geen records om trots op te zijn", schrijft The Daily Mail. "De ploeg van Ten Hag heeft nu in alle competities dertien wedstrijden verloren, meer dan voor Kerstmis in ieder seizoen sinds 1930. De nederlaag van zaterdag was de twintigste dit kalenderjaar, iets wat sinds 1989 niet meer is gebeurd."

Artikel gaat verder onder video

Een groot aantal supporters van Manchester United verliet het stadion al voordat het laatste fluitsignaal had geklonken. "Het meest deprimerende is dat het allemaal zo voorspelbaar was. West Ham United hoefde niet eens bijzonder goed te spelen en zodra de thuisploeg scoorde, kon er maar één winnaar zijn. Het zijn donkere dagen voor de club uit Manchester", aldus The Telegraph.

Volgens Manchester Evening News maakte Ten Hag logische keuzes bij het maken van zijn opstelling. Onder meer Lisandro Martínez, Casemiro, Mason Mount, Raphaël Varane Harry Maguire waren niet beschikbaar. Antony komt er minder genadig vanaf. "Manchester United heeft de verkeerde linksbenige rechtsbuiten van Ajax gehaald", doelt de krant op Kudus.

Manchester United gaat na de nederlaag tegen West Ham United als nummer acht van de Premier League de kerst in. Op tweede kerstdag staat voor The Red Devils een duel met Aston Villa op het programma. Zaterdag volgt een uitduel met Nottingham Forest.