ESPN schrikt: 'Ajax haalde hem met veel bombarie binnen, maar hij laat dit nu al een half jaar zien'

Kees Kwakman en Karim El Ahmadi zijn geschrokken van het spel van tegen USV Hercules. De centrale verdediger van Ajax kon zich donderdagavond niet onttrekken aan de Amsterdamse malaise. Met knullig balverlies leidde hij zelfs meerdere keer een gevaarlijke tegenaanval in.

"Dit doet hij ook in de Eredivisie. We zien dit heel veel bij hem terug", stelt El Ahmadi in de studio van ESPN. Kwakman is ook nog niet overtuigd van Sutalo. "Hij is wel de meest wonderlijke speler. Ajax haalde hem natuurlijk met veel bombarie binnen. Er werd veel geld voor hem betaald en de geluiden waren ook positief. Je weet dat er een aanpassingsfase is en dat de ene speler daar sneller doorheen gaat dan de ander, maar op een kleine fase de afgelopen weken na heeft hij dit nu al een half jaar laten zien."

Een stabiele factor in het hart van de verdediging is Sutalo vooralsnog niet. "De meeste simpele dingen doet hij verkeerd", ziet El Ahmadi. "Dat vind ik echt ongelooflijk. Het gaat niet één of twee keer verkeerd, het is hem ik weet niet hoe vaak dit seizoen overkomen."

Ajax nam Sutalo afgelopen zomer na een lange transfersoap voor 20,5 miljoen euro (exclusief bonussen) over van Dinamo Zagreb. De Kroatische speler is daarmee de duurste speler die door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA is gehaald.