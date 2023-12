Excelsior toont karakter in Waalwijk en komt dubbelslag Oukili te boven

RKC Waalwijk en Excelsior hebben zaterdagavond de punten gedeeld in Waalwijk: 2-2. Bij de thuisploeg dacht tot de held van de avond uit te groeien door zijn elftal op een met twee treffers een ruime voorsprong te bezorgen, maar de bezoekers rechtten hun rug en kwamen in de slotfase door een eigen doelpunt en een vrije trap van alsnog langszij.

Met het doel om Excelsior op de ranglijst te achterhalen ging RKC in het eigen Mandemakers-stadion voortvarend van start. Na een snelle uitbraak over de linkerflank testte Filip Stevanovic doelman Stijn van Gassel, die even later goed anticipeerde toen Chris-Emmanuel Lokesa plotseling voor hem opdook. Vervolgens bleef het echter lang stil en verwerd de wedstrijd tot een soort legpuzzel. Het lukte de thuisploeg soms wel om een paar stukjes in elkaar te passen met goede inspeelpasses, maar vervolgens ontbrak het aan een goede voortzetting. Excelsior kwam ondertussen niet verder dan het vinden van hoekstukjes; het begin was er, maar verder dan het middenveld van RKC kwamen de Rotterdammers niet.

Na een kwart wedstrijd viel de puzzel voor de ploeg van Henk Fraser plotsklaps in elkaar. Na een matige aanname besloot Michiel Kramer de bal bij de achterlijn terug te leggen op Julian Lelieveld, waarna de inlopende Oukili zijn voorzet binnenschoot. Excelsior had vervolgens de mogelijkheid om heel snel iets terug te doen, maar na een afgeslagen schot van Siebe Horemans schoot Cisse Sandra recht op het lichaam van RKC-keeper Etienne Vaessen. Het bleef vervolgens druk voor de neus van de helmdragende doelman, want Excelsior nam de teugels in handen en was meermaals dreigend. Desalniettemin had hij geen moeilijke avond: veel pogingen werden voortijdig geblokt, en pogingen die zijn handen bereikten waren matig. De Waalwijkers kwamen er ondertussen nog bij tijd en wijle uit, maar pas in de tweede helft werd de thuisploeg weer eens dreigend.

Luttele minuten na de hervatting was het namelijk Lokesa die met een schotje de handen van Van Gassel vond. RKC bleef vervolgens de dominante ploeg en leek het veldspel beter op orde te hebben dan de tegenstander. Dat wil niet zeggen dat alles goed ging: zo belandde een ziekenhuisbal van Oukili in de voeten van Couhaib Driouech, die na een handige uitbraak de bal over het doel joeg. Daarnaast vlogen er ook de nodige ballen zo over de zijlijn, iets wat ook bij Excelsior het geval was. De Rotterdamse ploeg leunde vooral op haar snelle buitenspelers, maar creëerde weinig.

Uiteindelijk was het dan ook RKC dat opnieuw tot scoren kwam. Nadat een schot van Lokesa geblokt werd kwam deze voor de voeten voor Oukili, die met enig fortuin zijn tweede van de avond binnenschoot. Van den Buijs was na een rustig kwartier de volgende doelpuntenmaker, al was dat niet voor zijn eigen ploeg, maar voor Excelsior. Nadat een lange bal van Julian Baas knap werd binnengehouden door Driouech, viel de kopbal van de ingevallen Agrafiotis via de RKC-verdediger binnen.

De 2-1 bracht de hoop terug in de Rotterdamse harten, en het duurde dan ook niet lang tot de gelijkmaker op het bord stond. Julian Baas nam na een geïncasseerde overtreding zelf de vrije trap en schoot deze prachtig binnen. De tussenstand resulteerde in een paar spannende laatste minuten, waarin beide ploegen nog op zoek gingen naar de overwinning. Het spel van beide kanten was echter te nerveus, waardoor het bij 2-2 bleef. Beide ploegen schieten daar weinig mee op.