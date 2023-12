Feyenoord pakt door en wil hoofdtrainer Slot nóg blijer maken

Feyenoord maakte woensdag de komst van Etiënne Reijnen als nieuwe assistent van hoofdtrainer Arne Slot bekend en als het aan de Rotterdammers ligt, volgt er op korte termijn nóg meer nieuws over de technische staf. Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde 1908.nl wil de regerend kampioen van Nederland langer door met Sipke Hulshoff. Feyenoord hoopt het contract van de 48-jarige Leeuwarder open te breken en te verlengen.

Feyenoord nam onlangs afscheid van Marino Pusic, die zijn functie als assistent-trainer in De Kuip verruilde voor het hoofdtrainerschap bij Shakthar Donetsk. De Rotterdammers zaten vervolgens niet stil in de zoektocht naar een vervanger. Die leidde hen naar Reijnen. De oud-speler van onder meer FC Groningen en PEC Zwolle was tot voor kort werkzaam bij SC Cambuur, maar ging eerder deze week in Rotterdam-Zuid aan de slag als Analist en Adviseur technische staf.

Op korte termijn moet er dus nóg meer nieuws komen over de technische staf. “Feyenoord is zeer tevreden over assistent-trainer Hulshoff en wil zijn contract openbreken en verlengen”, meldt 1908.nl vrijdagmorgen. Hulshoff staat sinds medio 2021 onder contract bij Feyenoord. De Leeuwarder ging in Rotterdam-Zuid eerst aan de slag als trainer van de Onder-21 en is inmiddels al een tijdje assistent van Slot. Voor zijn komst naar Feyenoord was Hulshoff werkzaam bij onder meer FC Groningen, SC Cambuur en FC Volendam. Naast zijn functie bij Feyenoord is Hulshoff ook assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal.