FIFA-regels staan twee 'logische' Ajax-transfers in de weg: 'Dat vergeten mensen'

Ajax zou in de winterse transferperiode logischerwijs alweer afscheid kunnen gaan nemen van en . Het duo kwam op voorspraak van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat voor respectievelijk 16 en 12,5 miljoen euro over van FC Metz (Mikautadze) en Royal Antwerp FC (Ávila), maar lijkt geen prominente plek in de plannen van trainer John van 't Schip te hebben. Een eventueel winters vertrek wordt echter een stuk lastiger door de reglementen van de FIFA.

Dat wordt besproken en uitgelegd in de Pak Schaal Podcast. "Moet Ajax in de winterstop alweer afscheid nemen van Mikautadze?", leest Voetbal International-journalist Freek Jansen een kijkersvraag voor aan Arco Gnocchi. Die komt met een duidelijk antwoord: "Ja", maar dan komt de 'maar'.

"Hij heeft natuurlijk al bij Metz gespeeld, dus hij kan maar naar één club volgens mij", stipt Gnocchi aan. Jansen haakt in: "Dat is natuurlijk wel een probleem, dat vergeten mensen. Maar je mag maar voor maximaal twee ploegen in een seizoen uitkomen, en omdat hij laat in augustus gehaald is...", waarop Gnocchi toevoegt: "En volgens mij Ávila ook." Zijn vermoeden klopt: Mikautadze speelde inderdaad voor zijn vertek naar Ajax al drie wedstrijden in de Franse Ligue 1 (en scoorde daarin twee keer), Ávila kwam in twee competitiewedstrijden plus de strijd om de Belgische Supercup in actie namens Antwerp.

Toch is het wat Jansen betreft gezien de huidige pikorde niet te doen om Mikautadze ook na de winterstop nog in Amsterdam te houden: "Als je erover nadenkt, zó'n transfersom voor een speler die nu derde in de rij is... Je hebt Brian Brobbey, Chuba Akpom en dan Mikautadze." Gnocchi is het daarmee eens: "Ja, dat kan toch niet. Die moet gewoon kilometers maken. Het is ook geen straf om in de Ligue 1 te spelen, al is het dan voor een van de onderste teams", zegt hij. Promovendus Metz staat na veertien speelronden overigens keurig elfde, al is de voorsprong op de degradatieplaatsen nog maar vier puntjes.

'Daar word ik heel blij van'

Een eventueel vertrek van Mikautadze en/of Ávila zou daarnaast voor wat broodnodige 'ruimte' in de Ajax-selectie zorgen, betoogt Gnocchi: "Voor als je inderdaad nog een 'zes' haalt", legt hij uit. De podcastmaker en columnist wordt naar eigen zeggen 'blij' van een van de spelers die voor die positie aan de Amsterdammers gelinkt wordt: "Er zijn wat geruchten, maar dat duurt te lang, over David Martínez uit Venezuela, dat schijnt een ontzettend leuk voetballertje te zijn. En dan wordt Ajax gelinkt aan zo'n Fernando Redondo Junior", doelt hij op Federico Redondo, de zoon van voormalig Real Madrid- en AC Milan-middenvelder Fernando. "Zo'n Argentijnse zes, daar word ik heel blij van."