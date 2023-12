Serdar Gözübüyük verduidelijkt 'iconisch moment' uit 2012: 'Zat veel meer achter'

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük blikt elf jaar na dato terug op een opvallend moment in 2012, tussen hemzelf en toenmalig FC Groningen-trainer Robert Maaskant. De arbiter snelde destijds naar de zijlijn om de oefenmeester, die in woord en gebaar zijn onvrede over de leidsman ventileerde, een polsbandje met daarop het woord 'respect' te tonen.

Het bewuste moment vond plaats in de thuiswedstrijd van de Groningers met VVV-Venlo. Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Gözübüyük zondagochtend opnieuw geconfronteerd met de beelden. Presentator Fresia Cousiño Arias vraagt hoe hij het 'iconische moment' elf jaar later zou hebben aangepakt. "Het was nadat een vader was overleden, grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dat was waarom ik dat statement maakte", begint de arbiter zijn relaas. De 41-jarige Nieuwenhuizen vond de dood nadat hij tijdens een jeugdwedstrijd door spelers en ouders van een van beide deelnemende clubs was aangevallen.

Artikel gaat verder onder video

"Toen al werd respect in het algemeen minder", blikt de arbiter terug. "Na afloop legde ik dat ook uit in een interview van zes minuten, maar daarvan werden maar dertig seconden in een geknipte en geplakte versie getoond. Waardoor ik eigenlijk mijn verhaal niet kwijt kon. Er zat veel meer achter. Over respect, normen en waarden, normaal omgaan met elkaar op het voetbalveld en ook daarbuiten."

"Ik vond het heel erg dat er een grensrechter was doodgeschopt bij een jeugdwedstrijd, dat deed me emotioneel heel veel", vervolgt Gözübüyük. "Dit was nooit persoonlijk richting de trainer bedoeld, maar meer om te zeggen: jongens, elke actie die je doet of stap die je zet kan gekopieerd worden, dan kunnen mensen het overnemen. Ik werd hier gestuurd om de trainer weg te sturen met een rode kaart, maar dat wilde ik niet want hij deed helemaal niet zoveel."

Maaskant, die als analist bij de wedstrijd tussen Almere City aanwezig is en meeluistert wat er in de studio gezegd wordt, reageert direct: "Serdar en ik hebben daar al lang over gesproken, ook met de KNVB. Ik sta wel volledig achter die boodschap, soms moet je voor het grote goed iets nemen namens het team, want daar ging het op dat moment om. Want het ging niet om het belang van Robert Maaskant, maar over het veel grotere belang van het beschermen van officials en normaal doen tegen elkaar. Ik vond dat ook veel groter en belangrijker dan dat het toen over mij ging."