Kevin van Veen op weg naar de uitgang bij FC Groningen: 'Zou elegant alternatief zijn'

(32) kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen binnen bij FC Groningen. De degradant uit de Eredivisie telde ruim een half miljoen euro neer om de topschutter van het Schotse Motherwell terug naar Nederland te halen, maar nog geen half jaar later lijkt er een vroegtijdig einde te komen aan zijn Groningse periode.

Afgelopen seizoen eindigde Van Veen nog als tweede op de topscorerslijst op het hoogste niveau in Schotland, waarna een absolute toptransfer zelfs voor hem lonkte. "Mijn zaakwaarnemer heeft verteld dat er absoluut interesse was van Rangers FC, hoewel ik met mijn leeftijd misschien niet in hun profiel pas", onthult de spits in gesprek met The Scottish Sun. Het werd echter geen Ibrox, maar de Euroborg voor Van Veen. De spits scoorde vooralsnog 'maar' vijf keer voor FC Groningen en verloor zelfs zijn basisplaats.

De oorzaak van zijn reserverol ligt niet alleen op het veld, ook een incident met trainer Dick Lukkien speelt Van Veen parten: "Het ging wel ok, niet beter dan dat, maar ik had een discussie met de trainer en ben een grens overgegaan met de taal die ik tegenover hem gebruikte", bekent de aanvaller. "Sindsdien zit ik op de bank, waardoor er wat interesse is ontstaan."

Een terugkeer naar Schotland behoort wat hem betreft zeker tot de mogelijkheden, ook omdat zijn zwangere partner daar nog woont en op korte termijn hun eerste kind verwacht. "Het wordt moeilijker en moeilijker voor mij. Ik was afgelopen week even terug in Schotland, maar ben weer terug in Nederland. Ik realiseerde me dat ik bij het volgende bezoek onze baby kan vasthouden, daarna moet teruggeven en achterlaten. Dat raakt me heel erg, familie is zo belangrijk voor mij en ik denk dat dat heel moeilijk wordt."

Zijn oude club Motherwell is zeker een optie, beaamt Van Veen: "Natuurlijk zou ik naar die club luisteren, ik heb daar een heel succesvolle tijd gehad." Maar er zijn meer opties: "Mijn zaakwaarnemer is al door zes of zeven clubs gebeld over een mogelijke verhuur in januari. Dat zou een elegant alternatief zijn als het zo blijft", besluit Van Veen.