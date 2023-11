FC Groningen moet broekriem flink aanhalen bij mislopen promotie naar de Eredivisie

FC Groningen degradeerde afgelopen seizoen, na 23 seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld, roemloos uit de Eredivisie. Om de Keuken Kampioen Divisie na één jaar weer te kunnen verlaten neemt de club dit jaar een groot, maar wel 'verantwoord' financieel risico. Mocht die opzet - zoals het er op dit moment uitziet - echter niet slagen, dan dreigt de club de broekriem flink aan te moeten halen.

In een uitgebreid artikel gaat Voetbal International in op de financiële huishouding van de Trots van het Noorden. Uit het jaarverslag blijkt dat de club dit seizoen qua inkomsten van 22 miljoen euro naar 17 miljoen euro is gezakt, maar dat de uitgaven daar niet bepaald op aangepast worden. Sterker nog: die stijgen alleen maar ten opzichte van het rampseizoen 2022-23, wat resulteert in een begrotingstekort van liefst 7 miljoen euro. Door de verkoop van onder meer Tomas Suslov aan Hellas Verona brengt FC Groningen dat tekort wel terug tot zo'n 5,5 miljoen euro, becijfert VI-journalist Reon Boeringa.

Artikel gaat verder onder video

Dat tekort kunnen de geplaagde noorderlingen eenmalig opvangen, aangezien het eigen vermogen 11,8 miljoen euro bedraagt. "Dat maakt het financiële risico dat de club dit seizoen genomen heeft in zekere zin verantwoord", schrijft Boeringa dan ook. Mocht de ploeg van trainer Dick Lukkien er echter niet in slagen om dit seizoen terug te promoveren naar de Eredivisie, dan is FC Groningen volgend jaar niet opnieuw in staat een dergelijk tekort op te vangen, in de woorden van Boeringa is het 'glashelder dat FC Groningen een dergelijk megatekort slechts één seizoen kan dragen'.

En daar wringt de schoen behoorlijk. Van de veertien wedstrijden die de ploeg van Lukkien dit seizoen op het tweede niveau speelde, werden er slechts vier in een overwinning omgezet, wat resulteert in een magere veertiende plek op de ranglijst. De achterstand op de eerste twee plaatsen - die rechtgeven op rechtstreekse promotie - bedraagt inmiddels twaalf punten. Het lijkt er dan ook op dat de club zich moet richten op het behalen van een periodetitel of het via de ranglijst bereiken van de play-offs om promotie. Lukt het niet op die manier een terugkeer in de Eredivisie af te dwingen, dan moet de broekriem aangetrokken worden, wat onder meer zou kunnen betekenen dat er spelers verkocht moeten worden of dat er op kantoor banen kunnen verdwijnen.