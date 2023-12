Grote verandering binnen Manchester United door overname van 1,5 miljard

Sir Jim Ratcliffe neemt 25 procent van de aandelen van Manchester United over, zo heeft de Engelse club zondagavond bekendgemaakt in een statement. Het is onduidelijk in hoeverre de komst van Ratcliffe, die zo'n 1,5 miljard euro zou hebben betaald, ook gevolgen kan hebben voor Erik ten Hag,

De overname van een aantal aandelen bij Manchester United is al maandenlang een onderwerp van gesprek. Ratcliffe, die eerder in het verleden ook al bij clubs als OGC Nice en Lausanne actief was, is al langere tijd geïnteresseerd in de aandelen van Manchester United. De Brit wilde zelfs meer dan de huidige gekregen 25 procent, want aanvankelijk was hij van plan om de hele club over te nemen.

Dat is Ratcliffe, mede door de Glazers, niet gelukt. Dat hij 25 procent van de aandelen van Manchester United overneemt betekent desondanks dat er het nodige gaat veranderen binnen de Engelse grootmacht. Of dat ook op het sportieve vlak gevolgen kan hebben voor trainer Erik ten Hag, is onduidelijk. Wel zou de 71-jarige Ratcliffe op sportief vlak ander beleid willen gaan voeren bij Manchester United. Wat dat beleid is, zal de komende maanen duidelijk gaan worden op Old Trafford