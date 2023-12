Boulevard: Jade Anna maakt relatie wereldkundig en deelt eerste foto met Taylor

Jade Anna van Vliet heeft haar relatie met Ajax-middenvelder bevestigd op sociale media. Al lange tijd leek de Ajacied samen te zijn met de influencer, maar dat werd nog niet wereldkundig gemaakt. Inmiddels is dat tijdens de aftrap van de feestdagen wel gebeurd.

"Tijd om de feestdagen te vieren met je geliefden", schrijft Jade Anna op Instagram. Bij de tekst zijn meerdere foto's toegevoegd, waaronder een foto met Taylor samen voor de kerstboom. Het is voor het eerst, ondanks een aantal hints, dat zij een foto samen met de middenvelder van Ajax deelt op haar sociale media kanalen.

De afgelopen weken schreef Jade Anna trots te zijn met een foto van het scorebord van Ajax, waarop stond dat Taylor had gescoord tegen AEK Athene. Het was één van de nodige hints die voorbij zijn gekomen, want onder de kerstboom werd een tijd terug al een cadeau voor de middenvelder van Ajax gezien.

