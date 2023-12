Johan Bakayoko onthult in interview extreem laag vetpercentage

heeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad uitgelegd wat hij allemaal doet om zo fit mogelijk te zijn en blijven. De afgelopen jaren heeft de aanvaller van PSV een volledig begeleidingsteam om zich heen gebouwd, bestaande uit onder meer een eigen fysiotherapeut, masseur en chef-kok. Door in zichzelf te investeren en goed op zijn voeding te letten, heeft Bakayoko een extreem laag vetpercentage.

Tijdens zijn nog prille carrière heeft de twintigjarige Bakayoko nog nooit met een blessure te maken gehad. "Dat moet je altijd afkloppen, natuurlijk. Ik probeer er wel alles aan te doen om mijn lichaam zo goed mogelijk te prepareren en in conditie te houden. Hoe? Voor een deel is het misschien geluk. Maar het is ook aandacht geven aan op tijd slapen, voldoende water drinken en herstellen in zijn algemeenheid", zegt hij. "Mijn fitheid is inderdaad een kracht geweest, waardoor ik soms kansen heb kunnen benutten die ik anders niet had gehad."

Artikel gaat verder onder video

Samen met zijn zaakwaarnemer heeft Bakayoko een compleet begeleidingsteam om zich heen gebouwd. "Vroeger kon ik het me financieel niet veroorloven om altijd naar een eigen fysiotherapeut te kunnen of een chef-kok te hebben. Tegenwoordig wel", vertelt hij. "Op het moment dat ik meer middelen had, heb ik het geld gestoken in dingen om nóg beter te worden. Ik heb een eigen masseur, sportieve coach, kok en fysio. Allemaal met maar één doel: de beste voetballer uit mezelf halen. Je mag geen dag verspillen in deze wereld en de mensen bij de club weten hoe ik het aanpak. Voor mij levert het stabiliteit op."

Eén van de gevolgen daarvan is dat Bakayoko een laag vetpercentage heeft. Het is nu 5,3 (het gemiddelde vetpercentage bij mannen ligt tussen de 18 en 25, red.) en daarmee zit ik volgens mij aan de lage kant bij PSV. Buiten het veld heb ik natuurlijk ook tijd voor mezelf en kan ik met vrienden omgaan of dingen doen met jongens van de ploeg. Voorheen ging ik veel met Ibrahim Sangaré om, maar hem zie ik na zijn transfer natuurlijk wat minder. We houden wel regelmatig contact."