Johan Derksen geeft kijkers van Vandaag Inside nog één advies

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben de kijkers van Vandaag Inside in een 24 seconde durende video een kerstgroet gebracht. De 74-jarige Derksen geeft de aanhang van het programma één advies.

"Het jaar zit er bijna weer op. Na dertig jaar Vandaag Inside gaan we nog steeds een jaartje door, in het jaar 2024. Wij hebben er heel veel zin in. De allerbeste wensen van deze kant, hè, Johan", begint Genee.

"Jazeker", reageert Derksen. "En ik heb maar één advies aan al onze trouwe kijkers: an apple a day keeps the doctor away."

Van der Gijp sluit zich bij Genee en Derksen aan. "Ook ik wens onze kijkertjes een hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar."

"Topshow. Tot in 2024", sluit Genee de video af.