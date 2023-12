Johan Derksen verklapt waar hij Talpa-miljoenen aan besteedt

Johan Derksen heeft voorlopig geen plannen om te stoppen als tv-analist. Het boegbeeld van Vandaag Inside verlengde eerder dit jaar zijn contract tot 2025, met de optie voor een derde jaar. Zijn tafelgenoten René van der Gijp en Wilfred Genee deden dat ook.

De 74-jarige Derksen, donderdag nog verkozen tot een van de meest invloedrijke mediapersoonlijkheden, merkt dat de dagelijkse verplichting om op tv te komen hem actief houdt. “Ik denk dat ik een oude man word als ik stop. Ik zie dat er bij ons in het dorp (Grolloo, red.) voor mensen van mijn leeftijd een keer in de zoveel tijd stamppot wordt bereid. Ik werd laatst gevraagd om langs te komen, maar ik ben met heel andere dingen bezig. Mick Jagger heeft op zijn 81e nog een heel nieuw album gemaakt met de Rolling Stones. Dan kan ik hier toch één uur per dag zitten?”, vraagt hij zich af in een interview met De Telegraaf.

Derksen wordt volgende maand 75 jaar. Uitgebreid stilstaan bij die mijlpaal zal hij niet doen. “Nee, tegenwoordig zit ik vaak hier op mijn verjaardag. Dan gaan ze weer allerlei gekke dingen voor mij regelen. Daar heb ik geen zin in. Voor de rest zie ik het niet als een mijlpaal. Dat ik met het geld dat ik verdien ervoor kon zorgen dat ik alle drie mijn kinderen – voor wie de huizenmarkt ook verschrikkelijk is – heb kunnen helpen aan een woning. Daar ben ik trots op.” Naar verluidt verdient Derksen zo'n 1,2 à 1,4 miljoen euro per jaar met zijn nieuwe Talpa-contract.