Miljoenensalaris lekt uit: dit gaan de heren van Vandaag Inside verdienen

De vaste gezichten van Vandaag Inside gaan er financieel op vooruit met hun nieuwe contract. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen gaan naar verluidt 1,2 tot 1,4 miljoen euro per persoon verdienen op jaarbasis, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Dinsdagavond tekende het drietal live in de uitzending een contract voor twee extra jaren, met de optie voor een derde jaar. Voormalig SBS 6-baas Tina Nijkamp stelde eerder dat de heren 2,5 miljoen euro per jaar waard zouden zijn. Zij vindt het genoemde bedrag dan ook aan de lage kant.

"Leuk! Qua geld had méér wel verdiend geweest als deze bedragen kloppen", stelt Nijkamp via haar Instagram-account. "Ze zijn nog veel meer waard als je het koppelt aan reclame-inkomsten, hoeveelheid uitzendingen en imago van de zender. Maar de mannen oogden zeer blij zojuist in uitzending tijdens ondertekenen. En daar gaat het natuurlijk om."