De talkshow Vandaag Inside gaat nog zeker drie jaar door. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp tekenden dinsdagavond live op televisie hun nieuwe verbintenis, onder druk van Marco Louwerens, die ook de rol van Sinterklaas vertolkt. Hoewel ze zelf de grap maken dat ze voor tien jaar tekenen, verklapte Derksen even later dat er voor drie jaar getekend is. Bekijk hieronder de beelden!