Johan Derksen werd boos op Noa Vahle: 'Heel onverstandig'

Johan Derksen is het oneens met de keuzes die Noa Vahle recent heeft gemaakt in haar media-optredens. Waar de tv-persoonlijkheid normaliter nog zo vriendelijk is voor het Televizier-Ring Talent, kwam Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside tot een andere conclusie over de recente acties van Vahle.

In Vandaag Inside gaf Genee een voorzetje aan Derksen door te zeggen dat Vahle in ‘Ik hou van Holland’ te zien is binnenkort. En dat was tegen het zere been van De Snor. “Daar ben ik een beetje boos om geworden”, begon Derksen, die met een scherpe opmerking een interruptie van Albert Verlinde probeerde te voorkomen. “Even wachten, Albert. Ik weet al wat je gaat zeggen”, zei Derksen, om zijn referaat te vervolgen.

“Ik vond het heel onverstandig. Noa is hier begonnen op de redactie. Plotseling hadden we iemand nodig voor een reportage en dat deed ze fantastisch. Dat meisje is een natuurtalent”, aldus Derksen. “Ze gebruikt niet de naam De Mol, maar van haar vader. Prima, allemaal. Maar toen ging ze met een heel groot interview in de Linda staan. Toen heb ik gezegd: ‘Dat is niet verstandig.’ In elke krant kun je je laten interview, maar je moet niet in de Linda staan. Dan krijg je het kleffe De Mol-gedoe weer, van die helpen elkaar. De De Mol-kruiwagen.”

En ook haar geplande optreden bij ‘Ik hou van Holland’ is volgens Derksen niet handig. “Met allemaal BN’ers, die er de hele avond schijtlollig lopen te doen. Daar hoort zo’n jong meisje helemaal niet bij, die moet dat juist niet. Die moet haar eigen weg gaan en niet met die De Mol-kliek in zee gaan. Ik vind het onverstandig van haar moeder en onverstandig van haar oom. Ze had moeten zeggen: ‘Ik ga mijn eigen weg’. Heel veel mensen die dat zien, leggen het verkeerd uit. Daar verspeelt ze sympathie mee.”

Tafelgast Verlinde had zijn beurt keurig afgewacht en sloot zich wat het interview in de Linda betreft aan bij de woorden van Derksen, maar naar het tv-optreden ‘Ik hou van Holland’ keek hij wél anders. “Dat kan toch geen kwaad? Een muziekquiz wat jij deed, dat was toch ook leuk? En dat knikkeren”, nam Verlinde het ook een beetje op voor Vahle. “Noa mag toch ook weleens iets? Ze is een fantastisch talent en door een keertje bij ‘Ik hou van Holland’ gaat dat niet onderuit. Ik vind het leuk en ze moet het lekker doen.”