John van 't Schip ziet aanvaller wegvallen voor belangrijk duel: 'Dat ziet er niet goed uit'

Ajax moet het donderdag in het belangrijke Europa League-duel tegen AEK Athene vermoedelijk doen zonder , zo heeft trainer John van 't Schip woensdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie. is wél inzetbaar.

De afgelopen dagen werd in de media al duidelijk dat Bergwijn en Brobbey twijfelgevallen zouden zijn voor het duel van de Amsterdammers tegen de Grieken. Van 't Schip zal vermoedelijk alleen Bergwijn moeten missen tegen AEK Athene: "Dat ziet er niet goed uit", geeft de trainer aan. "We gaan er niet vanuit dat hij het haalt, maar Brobbey wel. Zoals het er nu naar uitziet is het geen probleem", zegt de trainer van Ajax op de persconferentie.

Dat Brobbey inzetbaar is, is voor Ajax belangrijk gezien de goede vorm die de aanvalsleider van de Amsterdammers te pakken heeft. Dat Bergwijn wegvalt is een tegenvaller, aangezien Ajax het tegen AEK Athene ook moet doen zonder Steven Berghuis, die wegens zijn rode kaart tegen Olympique Marseille geschorst is.

De belangrijkste kandidaat om tegen de Griekse ploeg in de basis te beginnen lijkt Carlos Forbs te zijn, maar daar wil Van 't Schip nog geen duidelijkheid over geven: "We moeten een oplossing vinden, daar zijn we mee bezig", besluit de coach.