José Mourinho wil Feyenoord al enorm dwars gaan zitten voorafgaand aan Europa League-duel

AS Roma is geïnteresseerd in de Braziliaanse centrale verdediger Mota, zo meldt een journalist van het Italiaanse medium Sport Italia althans. Nino stond afgelopen zomer concreet in de belangstelling van Feyenoord, maar de verdediger van Fluminense zou in de winterstop een stap naar Rome kunnen maken, uitgerekend de tegenstander van Feyenoord in de Europa League.

De Italiaanse verslaggever Adolfo Pedulla weet te melden dat AS Roma concreet lijkt t gaan worden voor Nuno, die volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl hoog op het verlanglijstje stond bij Feyenoord om de Rotterdammers te komen versterken, mits Lutsharel Geertruida zou vertrekken uit Rotterdam. De transfer van de Oranje-international naar RB Leipzig ketste echter af, waardoor de transfer van Nuno naar Feyenoord ook nooit plaatsvond.

De Rotterdammers zijn op het moment van schrijven dan ook niet concreet volgens hetzelfde medium, maar dat is AS Roma wel. De Romeinen zijn niet de enige, want er is vanuit heel Europa veel belangstelling voor de Braziliaan. Onlangs werd ook Nottingham Forest met de centrale verdediger in verband gebracht, die volgens 1908 in de winterstop voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen kan vertrekken.