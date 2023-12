Krabbendam onthult Feyenoord-interesse in nóg een PSV-speler

Feyenoord heeft afgelopen zomer geprobeerd om naar Rotterdam te halen. Dat vertelt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International althans. De regerend kampioen van Nederland had echter geen schijn van kans.

Feyenoord wilde zich afgelopen zomer dolgraag versterken met een nieuwe buitenspeler en uiteindelijk kwamen er flink wat aanvallers naar Rotterdam. Yankuba Minteh, Luka Ivanusec en Calvin Stengs arriveerden allemaal in De Kuip, al wordt laatstgenoemde door Arne Slot vooral gebruikt als aanvallende middenvelder. De Rotterdammers zouden dus ook een poging hebben gewaagd om Lozano te verleiden tot een transfer, maar moesten al snel een streep zetten door zijn naam.

Artikel gaat verder onder video

“Nee hoor”, reageerde Krabbendam na afloop van de kraker tussen Feyenoord en PSV (1-2) eerst op de vraag of het een pijnlijke conclusie is dat de regerend landskampioen zich voorlopig moet richten op plek twee. “Als je gewoon kijkt naar waar Feyenoord vandaan komt en waar ze nu staan, dan is tweede worden natuurlijk ook nog steeds een uitstekende prestatie. PSV heeft aanvallend gewoon meer kwaliteit dan Feyenoord, maar heeft die kwaliteit ook gewoon kunnen kopen. Feyenoord heeft het ook geprobeerd met Noa Lang en Lozano, maar na een telefoontje gooiden ze heel snel de hoorn erop toen ze hoorden wat de salarissen waren.”

Volgens Krabbendam moet Feyenoord het ‘in andere dingen zoeken’, zoals ‘het voetbal’. “En dan ben je veel meer afhankelijk van vorm. Feyenoord moet gewoon goed spelen om zulke wedstrijden te winnen. Als er dan een paar spelers uit vorm zijn, wordt het gewoon heel lastig.” Krabbendam denkt niet dat het een verloren seizoen is voor Feyenoord als het in de titelstrijd z’n meerdere moet erkennen in PSV, dat dankzij de 1-2 zege in De Kuip een voorsprong van tien punten heeft. “Als Feyenoord tweede wordt, in de beker nog wat laat zien en misschien ook wel in de Europa League, dan hebben ze verder een prima seizoen. Maar het is wel jammer natuurlijk, want prolongatie van de titel lukte voor het laatst in 1962. Dat zit er nu ook weer niet in.”

Elfrink reageert op vermeende Feyenoord-interesse in Lozano

De ‘onthulling’ van Krabbendam over de interesse van Feyenoord in Lozano is uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het fragment is door een PSV-supporter gedeeld op X met de vraag of een andere journalist het zou kunnen bevestigen. “Ze zullen het via Te Kloese ongetwijfeld geprobeerd hebben, maar bij PSV is aangegeven dat Lozano zelf met Marcel Brands heeft gebeld om aan te geven dat hij terug naar Eindhoven wilde”, reageert PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Elfrink reageert vervolgens ook nog op de vraag hoe Feyenoord de komst van Lozano had willen financieren. “Volgens mij is dat wat Martijn (Krabbendam, red.) mede poogt te zeggen. Dat PSV wat meer mogelijkheden ook heeft om dit soort spelers binnen te halen. Maar het eerdere verblijf van Lozano bij PSV heeft natuurlijk een hoofdrol gehad. Als hij puur voor het geld ging, was hij elders gaan spelen”, zegt de clubwatcher.

Ze zullen het via Te Kloese ongetwijfeld geprobeerd hebben, maar bij PSV is aangegeven dat Lozano zelf met Marcel Brands heeft gebeld om aan te geven dat hij terug naar Eindhoven wilde. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 3, 2023